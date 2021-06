Diogo Jota não passou a bola a Ronaldo e Lá em Casa Mando Eu não sabe se ele terá condições para continuar na Seleção Nacional

Rui Patrício

Os húngaros não assustaram muito e, quando foi preciso, lá esteve Rui Patrício a segurar o empate. Infelizmente, a seleção depois marcou três golos, afastando-se do resultado que tanto ambiciona. Há agora dois jogos para recuperar, pode ser que Alemanha e França nos façam a vontade. Um bom 0-0 e outro 1-1, pode ser, por favor?

Nélson Semedo

Andamos há muitos anos a gozar com a quantidade de laterais-direitos talentosos com nacionalidade portuguesa, pelo que o coronavírus foi simpático e atacou apenas onde era mais fácil chamar outro. (As melhoras, Cancelo) (Ainda estou em choque por não ter vindo o Cédric).