O jogo que Moutinho está a jogar há 15 anos e as férias de Diogo Jota em 2056 com um trauma ronaldesco à mistura (por Lá em Casa Mando Eu)

Rui Patrício

Foi com uma enorme defesa de Rui Patrício que Portugal segurou o valioso empate com a França. Como todos os portugueses sabiam à partida para este jogo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos, pelo que só era necessário isto para a seleção se qualificar para os oitavos.

Nelson Semedo

Ainda se assustou quando os húngaros se levantaram todos das cadeiras e começaram aos gritos, a pensar que o estavam a avisar que o Gosens vinha lançado a correr. Afinal lá apareceu o Mbappé, mas também quem é que ia adivinhar que ele corria assim tanto?

Pepe

Depois de ter de marcar alemães e franceses, merecia um período de descanso. E falo não só de férias, mas mesmo de ter de marcar só o Marega nos treinos durante toda a pré-época.