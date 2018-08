Uma fortaleza chamada Prijovic e um aviso para Fejsa: cuidado com Pelkas

Depois de eliminar o Fenerbahçe na 3ª eliminatória (2-1 no total), o SL Benfica tem agora pela frente o PAOK, que depois de deixar pelo caminho o Basileia na 2ª eliminatória (5-1 no total) e o Spartak de Moscovo na 3ª eliminatória (3-2 no total), tenta agora alcançar pela primeira vez na sua história a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Comandados pelo romeno Razvan Lucescu, que na primeira época ao serviço do clube grego ficou em 2º lugar no campeonato e conquistou a Taça da Grécia frente ao campeão AEK (2-0 com golos de Vieirinha e Pelkas), o PAOK tem demonstrado ser uma equipa organizada coletivamente.