Ora aqui estão os possíveis adversários de FC Porto e Benfica na Champions (e aqueles aos quais vão fugir de certeza)

Uma coisa FC Porto e Benfica sabem de certeza: na quinta-feira, a partir das 17h00 (TVI24 e Eleven Sports), no seu caminho não estarão Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Roma. Estas são as equipas do Pote 2, onde estão as duas formações portuguesas.

Se no Pote 1 não há equipas simpáticas, ainda que o Lokomotiv Moscovo, campeão russo, pareça a mais acessível, o Pote 3 também está cheio de formações a evitar. O Liverpool, finalista da última edição da Champions e líder da Premier League, é o adversário que a quem toda a gente quer fugir, mas equipas como o Schalke 04 ou o Valencia também impõem respeito.

No Pote 4, supostamente das equipas mais frágeis, estão potências como o Inter Milão, Galatasaray ou o Hoffenheim.

Portanto, para FC Porto e Benfica, venha o diabo e escolha.

Pote 1

Real Madrid

At. Madrid

Barcelona

Bayern Munique

Manchester City

Juventus

PSG

Lokomotiv Moscovo

Pote 2

Borussia Dortmund

FC PORTO

BENFICA

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Nápoles

Tottenham

Roma

Pote 3

Liverpool

Schalke 04

Ol. Lyon

Mónaco

Ajax

CSKA

PSV

Valencia

Pote 4

Viktoria Plzen

Club Brugge

Young Boys

Galatasaray

Inter Milão

Hoffenheim

Estrela Vermelha

AEK