FC Porto no grupo do Lokomotiv Moscovo e Benfica terá o Bayern Munique no caminho. Cristiano Ronaldo é o melhor avançado do ano

18h30: Sorteio feito, prémios entregues: está fechada a festa no Mónaco. Ninguém esperava facilidades, mas as equipas portuguesas terão uma difícil empreitada para chegar aos oitavos de final.

Ao FC Porto calhou o bombom entre os cabeças de série, o Lokomotiv Moscovo, de Eder e Manuel Fernandes. Mas as restantes equipas fazem do Grupo D um dos mais equilibrados: os alemães do Schalke 04 e os campeões turcos, o Galatasaray.

Já o Benfica terá pela frente o Bayern Munique, o gigante alemão a quem nunca ganhou. Em oito duelos, o melhor que conseguiu foram três empates. Será também a oportunidade de rever Renato Sanches na Luz. Contudo, Ajax e AEK Atenas são equipas bem ao alcance dos encarnados.

Quanto aos prémios, pleno do Real Madrid: Navas foi o melhor guarda-redes, Sérgio Ramos o melhor defesa, Modric o melhor médio e Cristiano Ronaldo o melhor avançado. O português seria o favorito ao prémio de melhor jogador do ano para a UEFA, mas o prémio foi para Luka Modric.

18h20: Surpresa, ou talvez não. O melhor do ano para a UEFA não é Cristiano Ronaldo mas sim Luka Modric, croata do Real Madrid, que também foi finalista do Mundial.

18h13: Pernille Harder, dinamarquesa e jogadora do Wolfsburgo, recebe o prémio de melhor jogadora da UEFA.

18h09: O prémio Equal Game vai para o georgiano Guram Kashia, que na última temporada representou o Vitesse, e o porquê está no vídeo abaixo:

18h06: Com todas as equipas sorteadas, aqui está o menu para esta edição da Liga dos Campeões.

GRUPO A: Atlético Madrid; Borussia Dortmund; Mónaco; Club Brugge

GRUPO B: Barcelona; Tottenham; PSV; Inter Milão

GRUPO C: Paris Saint-Germain; Nápoles; Liverpool; Estrela Vermelha

GRUPO D: Lokomotiv Moscovo; FC Porto; Schalke 04; Galatasaray

GRUPO E: Bayern Munique; Benfica; Ajax; AEK Atenas

GRUPO F: Manchester City; Shakhtar Donetsk; Lyon; Hoffenheim

GRUPO G: Real Madrid; Roma; CSKA Moscovo; Viktoria Plzen

GRUPO H: Juventus; Manchester United; Valencia; Young Boys

18h05: AEK no caminho do Benfica, que volta assim à Grécia.

18h00: Está fechado o grupo do FC Porto, que terá uma deslocação complicada a casa do Galatasaray.

17h59: Sem surpresa, Cristiano Ronaldo é o melhor avançado da Champions. O português não está no Mónaco para receber o prémio.

17h57: Após o sorteio do Pote 3, estamos assim:

GRUPO A: Atlético Madrid; Borussia Dortmund; Mónaco

GRUPO B: Barcelona; Tottenham; PSV

GRUPO C: Paris Saint-Germain; Nápoles; Liverpool

GRUPO D: Lokomotiv Moscovo; FC Porto; Schalke 04

GRUPO E: Bayern Munique; Benfica; Ajax

GRUPO F: Manchester City; Shakhtar Donetsk; Lyon

GRUPO G: Real Madrid; Roma; CSKA Moscovo

GRUPO H: Juventus; Manchester United; Valencia

17h55: Ajax é a equipa do Pote 3 que vai para o grupo do Benfica.

17h53: Mais uma equipa alemã no caminho de portugueses: o Schalke 04 fica no grupo do FC Porto.

17h49: E entretanto, já com a cerimónia a toda a velocidade, Luka Modric recebe o prémio de melhor médio da última Liga dos Campeões. Real Madrid 3 em 3.

17h47: Sorteado o Pote 2, onde estavam FC Porto e Benfica, as contas estão assim:

GRUPO A: Atlético Madrid; Borussia Dortmund

GRUPO B: Barcelona; Tottenham

GRUPO C: Paris Saint-Germain; Nápoles

GRUPO D: Lokomotiv Moscovo; FC Porto

GRUPO E: Bayern Munique; Benfica

GRUPO F: Manchester City; Shakhtar Donetsk

GRUPO G: Real Madrid; Roma

GRUPO H: Juventus; Manchester United

17h45: E o Benfica terá pela frente o Bayern Munique.

17h42: O FC Porto é sorteado no grupo do Lokomotiv de Moscovo.

17h36: E logo a seguir ficamos a saber que Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, é o melhor defesa da Champions do último ano. Para já, o Real Madrid faz 2 em 2.

17h35: Ora já estão sorteados os cabeças de série que ficaram assim distribuídos:

GRUPO A: Atlético Madrid

GRUPO B: Barcelona

GRUPO C: Paris Saint-Germain

GRUPO D: Lokomotiv Moscovo

GRUPO E: Bayern Munique

GRUPO F: Manchester City

GRUPO G: Real Madrid

GRUPO H: Juventus

17h21: E o melhor guarda-redes da Champions é Keylor Navas, que venceu a Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

17h13: David Beckham sobe ao palco do Fórum Grimaldi para receber o prémio Presidente da UEFA. É o próprio, leia-se, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que entrega o galardão ao inglês, que ganhou a Champions em 1999 pelo Manchester United e nos últimos anos se tem destacado pelo seu trabalho solidário.

17h08: Arrancou a cerimónia no Mónaco com o português Pedro Mendonça Pinto na apresentação. Para começar, um vídeo com os melhores momentos da Liga dos Campeões do ano passado, onde não falta Paulo Fonseca vestido de Zorro após conseguir a qualificação do Shakhtar Donetsk para a fase a eliminar. O último frame? Cristiano Ronaldo de costas a abandonar o Olímpico de Kiev, no seu último jogo pelo Real Madrid.

17h00: Sabem o que é chegar com estilo? É isto:

16h58: Como sempre, há várias condicionantes do sorteio. Equipas do mesmo país não podem calhar no mesmo grupo e, por razões políticas, formações da Rússia e Ucrânia também não se podem encontrar nesta fase de grupos.

Países e cidades com mais que um representante verão os seus jogos divididos entre terça e quarta-feira.

16h52: Ora aqui estão alguns dados interessantes sobre o sorteio deste ano, cortesia @playmaker_PT

16h50 - Muito boa tarde, daqui a nada arranca o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde Portugal está representado por FC Porto e Benfica, que garantiu a presença na competição pelo 9.º ano consecutivo após afastar o PAOK no playoff.

No sorteio que como habitualmente terá lugar no Forum Grimaldi, no Mónaco, FC Porto e Benfica estão integrados no Pote 2 e, por isso, já sabem que vão fugir a Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Nápoles, Tottenham e Roma. Mas, para lá do Pote 1, onde estão os gigantes do futebol europeu, há as chamadas trutas em todos potes.

As equipas qualificadas para a fase de grupos estão assim distribuídas neste sorteio:

POTE 1

Real Madrid

At. Madrid

Barcelona

Bayern Munique

Manchester City

Juventus

PSG

Lokomotiv Moscovo

POTE 2

Borussia Dortmund

FC PORTO

BENFICA

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Nápoles

Tottenham

Roma

POTE 3

Liverpool

Schalke 04

Ol. Lyon

Mónaco

Ajax

CSKA

PSV

Valencia

POTE 4

Viktoria Plzen

Club Brugge

Young Boys

Galatasaray

Inter Milão

Hoffenheim

Estrela Vermelha

AEK

Paralelamente, e como já é habitual, a UEFA vai ainda durante a cerimónia, eleger os melhores da Europa na última temporada. Cristiano Ronaldo está na corrida para dois prémios: melhor jogador do ano e melhor avançado da Liga dos Campeões.

Estes são os nomeados:

Melhor jogador do ano:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Melhor jogadora do ano:

Pernille Harder (Wolfsburgo)

Ada Hegerberg (Lyon)

Amandine Henry (Portland Thorns/Lyon)

Melhor guarda-redes da Champions:

Alisson Becker (Roma)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Keylor Navas (Real Madrid)

Melhor defesa da Champions:

Marcelo (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Raphael Varane (Real Madrid)

Melhor médio da Champions:

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Toni Kroos (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Melhor avançado da Champions:

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)