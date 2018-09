“O FC Porto tem dois ou três pontinhos fracos”

O treinador do Schalke 04, Domenico Tedesco, revelou hoje que já detetou “duas ou três fraquezas” no FC Porto, embora reconheça “ligeiro favoritismo” ao rival, na terça-feira, na estreia do grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

“O FC Porto tem um ligeiro favoritismo”, assume o técnico que, ainda assim, garante já ter “detetado duas ou três fraquezas” ao campeão português, escusando-se a falar mais especificamente “desses pontinhos fracos”.

O jovem técnico italiano, de 33 anos, elogiou o conjunto de Sérgio Conceição: “São muito compactos, semelhantes ao Atlético Madrid. Apresenta-se em ‘4x4x2’ com dois avançados fortes. Tem muita presença na grande área, com quatro ou cinco futebolistas, e o Herrera e o Sérgio Oliveira têm um remate fácil e muito forte. A equipa fala por si e estamos ansiosos por jogar contra eles”.

O FC Porto será aproveitado como a ocasião perfeita para a crise de resultados dos germânicos no início da época, com três derrotas em outros tantos jogos, que colocam a equipa na cauda da classificação.

“A situação não é fácil, isso é óbvio. Mas não estamos em pânico. Aceitamos a situação, o plantel está confortável. Passo a passo, vamos recuperar a nossa força”, prometeu.

Domenico Tedesco entende que o grupo é bastante equilibrado, o que permite a qualquer das equipas – os turcos do Galatasaray e os russos do Lokomotiv Moscovo completam a ‘poule’ – alimentar aspirações rumo aos oitavos de final.

“O grupo pode não ter um Real Madrid ou um Manchester City, mas o Porto também é um grande nome do futebol mundial e estamos felizes por defrontar um adversário deste estatuto no primeiro jogo”, assumiu.

Schalke 04 e FC Porto defrontam-se na terça-feira, às 20:00, na arena de Gelsenkirchen, Alemanha, em desafio dirigido pelo árbitro espanhol Jesús Gil Manzano.