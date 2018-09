O segredo é convidar Sané: o que o FC Porto tem de saber para a estreia na Champions

Na primeira época ao serviço do Schalke, o jovem técnico alemão Domenico Tedesco alcançou o segundo lugar e consequente acesso direto para a Liga dos Campeões, mas a nova época não começou da melhor maneira. Apesar da vitória por 0-2 frente ao Schweinfurt 05 para a Taça da Alemanha, os motivos para sorrir são poucos, uma vez que o Schalke apenas conheceu o sabor da derrota nas três primeiras jornadas da liga alemã (2-1 vs Wolfsburgo, 0-2 vs Hertha e 2-1 vs Borussia Monchengladbach).

O que pode o FC Porto esperar deste Schalke?

O início de época do Schalke tem sido marcado por uma grande variabilidade (ou talvez indefinição) tática, uma vez que Tedesco, nos quatro jogos oficiais já disputados, utilizou vários sistemas de jogo (4x3x3, 4x2x3x1, 3x5x2, 3x4x3). Se por um lado esta variabilidade pode causar dúvidas nos adversários, também é verdade que tanta mudança em tão pouco tempo pode estar a dificultar o trabalho dos seus jogadores.