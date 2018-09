Aviso: evitar que Grimaldo e André Almeida fiquem desapoiados. Sugestão para Gedson e Sálvio: corram, corram

Niko Kovac chegou ao comando técnico do Bayern depois de três épocas como treinador do Eintracht Frankfurt e foi precisamente contra a sua ex-equipa que conquistou a supertaça alemã, por uns expressivos 5-0. Depois disso seguiram-se mais quatro vitórias: 0-1 vs SV Drochtersen/Assel para a taça da Alemanha e 3-1 vs Hoffenheim, 0-3 vs Estugarda e 3-1 vs Bayer Leverkusen para a liga alemã.

O que pode o SL Benfica esperar deste novo Bayern?

A equipa de Niko Kovac estrutura-se no sistema de jogo 4x3x3 em organização ofensiva, sendo que no momento defensivo se transforma em 4x4x1x1, com a linha média a ser composta por um médio interior, pelo médio defensivo e pelos dois extremos. Nos cinco jogos oficiais já disputados demonstrou uma grande capacidade ofensiva (15 golos marcados) e uma intenção clara de controlar o jogo com bola.