O segredo é convidar Sané: o que o FC Porto tem de saber para a estreia na Champions

Na primeira época ao serviço do Schalke, o jovem técnico alemão Domenico Tedesco alcançou o segundo lugar e consequente acesso direto para a Liga dos Campeões, mas a nova época não começou da melhor maneira. Apesar da vitória por 0-2 frente ao Schweinfurt 05 para a Taça da Alemanha, os motivos para sorrir são poucos, uma vez que o Schalke apenas conheceu o sabor da derrota nas três primeiras jornadas da liga alemã (2-1 vs Wolfsburgo, 0-2 vs Hertha e 2-1 vs Borussia Monchengladbach).

O que pode o FC Porto esperar deste Schalke?

O início de época do Schalke tem sido marcado por uma grande variabilidade (ou talvez indefinição) tática, uma vez que Tedesco, nos quatro jogos oficiais já disputados, utilizou vários sistemas de jogo (4x3x3, 4x2x3x1, 3x5x2, 3x4x3). Se por um lado esta variabilidade pode causar dúvidas nos adversários, também é verdade que tanta mudança em tão pouco tempo pode estar a dificultar o trabalho dos seus jogadores.

Independentemente do sistema de jogo utilizado, os principais problemas do Schalke têm sido os mesmos: pouquíssimo jogo interior e muitas dificuldades em criar situações de golo.

No 3x5x2 – que apesar de tantas variações parece ser o sistema preferencial - a primeira fase de construção é da responsabilidade dos três centrais (Naldo, Sané e Nastasic), sendo que este momento do jogo tem sido um dos principais problemas do Schalke neste início de época. Muitas dificuldades - principalmente quando pressionados - em ligar o processo ofensivo com os médios, o que acaba por resultar em passes mais longos para a frente ou demasiado jogo exterior.

Os dois alas (Caligiuri na direita e Baba/Mendyl na esquerda) são os responsáveis por oferecer largura e profundidade ao processo ofensivo, sendo fundamentais nos desequilíbrios criados nos corredores laterais, dada a capacidade que têm em percorrer o corredor todo.

No 3x5x2, o trio de meio campo posiciona-se em 1+2, ou seja, um médio defensivo (McKennie ou Rudy) e à sua frente dois médios interiores (Embolo, Harit, Bentaleb e Sedar têm sido as principais opções), que poucas bolas têm conseguido receber no espaço entre a linha defensiva e a linha média do adversário, uma vez que a construção do Schalke tem sido muito orientada para os corredores laterais.

Como já referido, a dificuldade dos centrais em ligar o processo ofensivo com os médios, ou seja, pelo corredor central, leva o Schalke a usar muito o jogo exterior para progredir em direção ao último terço. Para tal usam muito os movimentos de dentro para fora dos médios interiores (para aparecer no espaço entre o lateral e central adversários) e os movimentos de aproximação do avançado mais perto da zona da bola.

À semelhança da época anterior, em que foi a terceira defesa que menos golos sofreu na liga alemã, a organização defensiva é o momento do jogo no qual a equipa do Schalke revela mais qualidade do ponto de vista coletivo - isto apesar de esta época já ter sofrido seis golos em três jornadas.

A coordenação defensiva, principalmente das duas primeiras linhas (os dois avançados na 1ª e os três médios na 2ª), é um dos princípios mais bem trabalhados na equipa de Tedesco. Muita preocupação em não deixar o adversário construir pelo corredor central, com os dois jogadores mais avançados (Uth e Burgstaller) a posicionarem-se na diagonal sempre que um deles pressiona o central adversário que tem a bola.

Quando a bola entra nos laterais adversários, a linha média bascula para a zona da bola, com o médio interior do lado da bola a sair na pressão ao lateral adversário, enquanto o médio defensivo (McKennie) oferece cobertura defensiva. Quando o médio interior se encontra pouco basculado ou o lateral adversário já se encontra muito projetado e por isso atrás da linha média do Schalke, é o ala do lado da bola que sai ao lateral adversário.

PRINCIPAIS JOGADORES



Matija Nastasic (25 anos)

O internacional sérvio é o central do Schalke mais evoluído tecnicamente e por isso o que mais garantias oferece na fase de construção. No momento ofensivo destaca-se pela qualidade de passe – é o mais capaz no passe vertical - e condução de bola. Defensivamente é muito agressivo nos duelos, tanto pelo ar (1,88 metros) como pelo chão. Na habitual defesa a três atua como central do lado esquerdo. Na época passada fez 27 jogos, não tendo marcado qualquer golo, e esta época foi titular em três dos quatro jogos disputados.

Nabil Bentaleb (23 anos)

O internacional argelino é um médio que oferece muita qualidade à circulação de bola do Schalke. Destaca-se pela qualidade técnica no passe - é o médio mais competente no passe vertical -, remate - curta e longa distância -, visão de jogo e critério em posse. Neste início de época já jogou como interior esquerdo no 3x5x2 e como “número 10” no 4x2x3x1. Na época passada fez 19 jogos, tendo marcado quatro golos, e esta época já leva dois golos nos quatro jogos disputados.

Konoplyanka (28 anos)

O internacional ucraniano é um dos jogadores mais talentosos do Schalke e é dele que se esperam alguns dos melhores desequilíbrios individuais. Mais utilizado no 4x3x3, em que atua como extremo esquerdo, a qualidade técnica de Konoplyanka no 1x1 ofensivo, no passe e no remate fazem dele um dos principais destaques a nível ofensivo. Na época passada fez 30 jogos, tendo marcado seis golos e feito cinco assistências, mas esta época apenas foi utilizado em um dos quatro jogos disputados.

Amine Harit (21 anos)

O internacional marroquino, que esteve presente no Mundial da Rússia (suplente não utilizado no jogo contra Portugal), é um dos jovens com mais margem de evolução que Tedesco tem ao seu dispor. Com muita qualidade técnica no drible e no passe, muito ágil e criativo, Harit é um médio ofensivo com capacidade para jogar no espaço entre linhas do adversário, embora Tedesco não o esteja a aproveitar nesse sentido. Na época passada, a sua primeira ao serviço do Schalke, realizou 35 jogos, tendo marcado três golos e feito sete assistências, e esta época leva três jogos disputados.

Breel Embolo (21 anos)

O internacional suíço é outro dos jogadores com maior margem de evolução do plantel do Schalke. A sua velocidade e explosão fazem dele um jogador muito forte do ponto de vista físico, mas Embolo é também um jogador com qualidade a nível técnico, principalmente na condução de bola. Esta época já foi utilizado como médio interior direito (3x5x2) e extremo direito (4x2x3x1). Na época passada fez 23 jogos, tendo marcado três golos e feito três assistências, e esta época leva um golo marcado nos quatro jogos disputados.

Mark Uth (27 anos)

De todos os jogadores acabados de referir, Uth é o único que não fazia parte do plantel do Schalke na época passada. Depois de ter realizado a sua melhor época na Alemanha, ao apontar 17 golos nos 38 jogos que disputou pelo Hoffenheim, Uth assinou a custo zero pelo Schalke. É um avançado muito móvel, com qualidade técnica para servir de apoio frontal, inteligente a atacar as zonas de finalização e com qualidade na finalização. Esta época ainda não tem qualquer golo marcado nos quatro jogos disputados e tem sido um dos principais afetados com a pouca capacidade ofensiva do Schalke.

11 provável Schalke

A ESTRATÉGIA DO FC PORTO

Ofensivamente, os habituais movimentos de ataque à profundidade por parte de Aboubakar e Marega têm tudo para ser a principal dor de cabeça para a linha defensiva do Schalke, uma vez que Sané (central do lado direito) e Naldo (central do meio) têm muitas dificuldades em controlar o espaço nas suas costas e são dois jogadores com pouca aceleração e velocidade.

Defensivamente, a estratégia de Sérgio Conceição pode passar por manter o bloco defensivo compacto e “convidar” Sané (dos três centrais é o que tem mais dificuldades técnicas) a progredir com bola, utilizando um dos avançados para fechar a linha de passe entre centrais e o outro para fechar a linha de passe interior.

Com a progressão de Sané e as linhas de passe fechadas, o FC Porto poderá recuperar a bola em zonas que lhe permitam chegar rapidamente à baliza do Schalke ou obrigar o Schalke a construir mais direto e com menos critério.

11 provável Porto