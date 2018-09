Aviso: evitar que Grimaldo e André Almeida fiquem desapoiados. Sugestão para Gedson e Salvio: corram, corram

Niko Kovac chegou ao comando técnico do Bayern depois de três épocas como treinador do Eintracht Frankfurt e foi precisamente contra a sua ex-equipa que conquistou a supertaça alemã, por uns expressivos 5-0. Depois disso seguiram-se mais quatro vitórias: 0-1 vs SV Drochtersen/Assel para a taça da Alemanha e 3-1 vs Hoffenheim, 0-3 vs Estugarda e 3-1 vs Bayer Leverkusen para a liga alemã.

O que pode o SL Benfica esperar deste novo Bayern?

A equipa de Niko Kovac estrutura-se no sistema de jogo 4x3x3 em organização ofensiva, sendo que no momento defensivo se transforma em 4x4x1x1, com a linha média a ser composta por um médio interior, pelo médio defensivo e pelos dois extremos. Nos cinco jogos oficiais já disputados demonstrou uma grande capacidade ofensiva (15 golos marcados) e uma intenção clara de controlar o jogo com bola.

A construção apoiada desde zonas mais recuadas e a pressão agressiva para recuperar a bola rapidamente são dois dos princípios do modelo de jogo que Niko Kovac está a implementar no Bayern.

Numa primeira fase de construção, os dois centrais (Hummels, Boateng e Sule têm sido as opções) e o médio defensivo (Thiago ou Javi Martinez) formam uma saída a 3 (nem sempre com os três na mesma linha).

Os dois médios interiores (Muller na direita e Goretzka/Thiago na esquerda) posicionam-se no espaço entre linhas do adversário para receber a bola no corredor central, sendo que também se aproximam dos respetivos corredores laterais quando a bola chega a essa zona, criando triangulações com os extremos e laterais.

Quando é necessário que um dos médios interiores recue para ajudar na construção, é o médio interior esquerdo que o faz, enquanto Muller (médio interior direito) permanece mais próximo de Lewandowski, no espaço entre os defesas e médios adversários.

A capacidade de passe longo de Hummels, Boateng e Thiago, bem como a velocidade e qualidade no 1x1 ofensivo de Ribery, Robben e Gnabry, são muito exploradas no Bayern de Niko Kovac. Como demonstrado na imagem anterior, os dois extremos (Ribery na esquerda e Robben na direita) posicionam-se muito abertos nos corredores laterais, sempre com o objetivo de receber a bola numa zona com menor concentração de adversários (variação do centro de jogo), para que com o apoio dos respetivos laterais consigam criar desequilíbrios a partir do corredor lateral.

No momento defensivo, o Bayern é uma equipa que procura condicionar a construção adversária com o objetivo de recuperar a bola o mais rapidamente possível.

A pressão é feita com Lewandowski a pressionar o central portador da bola ao mesmo tempo que corta a linha de passe para o outro central. Muller posiciona-se numa zona mais recuada para não permitir o passe interior, enquanto o extremo e médio interior do lado da bola pressionam o lateral e médio adversários.

Quando o guarda-redes adversário tem a bola, é Lewandowski que tem como missão pressioná-lo, ao mesmo tempo que fecha a linha de passe para um dos centrais. O extremo desse lado procura aproximar-se mais do outro central, enquanto Muller fecha a linha de passe interior e Alaba se posiciona um pouco mais subido para sair rápido ao lateral adversário.

OS DESTAQUES DO BAYERN

Mats Hummels (29 anos)

O internacional alemão é um dos melhores centrais do mundo. A qualidade que oferece na fase de construção faz dele um autêntico “número 10” da linha defensiva. Seja através do passe curto, da condução de bola ou até do passe longo, Hummels é o primeiro desequilibrador ofensivo do Bayern. Na época passada fez 43 jogos em todas as competições, tendo marcado 3 golos, e esta época foi titular em três dos cinco jogos já disputados.

Joshua Kimmich (23 anos)

Mais um “número 10” da linha defensiva. O internacional alemão é central, lateral, médio e extremo e onde quer que jogue fá-lo sempre com uma qualidade tremenda, porque além da qualidade técnica que tem, a sua tomada de decisão é de um nível altíssimo. No Bayern de Niko Kovac tem atuado como lateral direito e a sua qualidade em posse, quer em zonas mais recuadas quer próximas do último terço - onde muitas vezes ocupa zonas interiores -, tem sido decisiva. Na época passada fez seis golos e 17 assistências nos 47 jogos que disputou e esta época já leva duas assistências em quatro jogos.

Thiago Alcântara (27 anos)

O internacional espanhol tem alternado entre a posição de médio defensivo e de médio interior mas a qualidade com que joga é sempre a mesma. Na posição “6” oferece critério e qualidade de passe em zonas mais recuadas e como médio interior demonstra toda a sua técnica e criatividade no espaço entre a linha defensiva e a linha média do adversário, uma vez que pensa e executa como poucos em espaços reduzidos. Na época passada fez 32 jogos, tendo marcado sete golos, e esta época já conta com cinco jogos e um golo marcado.

Arjen Robben (34 anos)

Apesar dos 34 anos, o extremo holandês continua a sua uma dor de cabeça para as defesas adversárias. Os seus movimentos são quase sempre os mesmos – recebe a bola aberto no corredor lateral direito e conduz para dentro para rematar ou fintar em direção à linha de fundo – mas a maneira como leva a bola colada ao pé e a velocidade com que o faz torna-o muito difícil de parar. Na época passada fez 32 jogos, tendo marcado sete golos e feito 12 assistências, e esta época já leva cinco jogos e dois golos marcados.

James Rodríguez (27 anos)

O médio ofensivo colombiano foi um dos melhores jogadores da época passada, tendo feito oito golos e 14 assistências nos 39 jogos que disputou. Esta época ainda não foi titular em nenhum jogo e tem apenas 68 minutos jogados, mas a qualidade técnica e criatividade que oferece no espaço entre linhas do adversário podem ser decisivas caso mereça a confiança de Niko Kovac.

Thomas Muller (28 anos)

O internacional alemão é a par de Kimmich o jogador mais polivalente do plantel do Bayern. Seja a extremo, a avançado ou até a médio interior, como acontece agora com Niko Kovac, Muller demonstra sempre toda a sua inteligência na maneira como se movimenta para criar espaço para os seus colegas e como aparece em zonas de finalização. Na época passada fez 45 jogos, tendo marcado 15 golos e feito 18 assistências, e esta época já leva dois golos marcados nos cinco jogos disputados.

Robert Lewandowski (30 anos)

O internacional polaco é o homem golo do Bayern de Niko Kovac. A qualidade com que se movimenta na grande área adversária e os recursos técnicos de que dispõe no momento da finalização (é forte com ambos os pés e de cabeça) fazem de Lewandowski a principal arma em termos ofensivos. Nas últimas três épocas ao serviço do Bayern marcou nada mais nada menos que 126 golos e esta época já leva seis nos cinco jogos disputados.

11 provável Bayern

E o que esperar do Benfica?

Num jogo em que muito provavelmente vai ter menos posse de bola do que está habituado nas competições internas, terá de ser um SL Benfica extremamente competente do ponto de vista defensivo se quiser discutir o jogo contra uma equipa tão forte individualmente como o Bayern.

Essa competência defensiva passará acima de tudo por manter o bloco defensivo sempre muito compacto, de modo a que os médios interiores do Bayern não tenham espaço para receber a bola entre linhas, ou seja, entre os médios e os defesas do SL Benfica.

A rápida basculação para os corredores laterais após a variação do centro de jogo por parte do Bayern será igualmente fundamental para o sucesso da organização defensiva do SL Benfica, uma vez que se deixarem Grimaldo e André Almeida muito desapoiados perante Ribery e Robben (com Alaba e Kimmich sempre próximos para apoiar), vão sentir muitas dificuldades para evitar que o Bayern entre em zonas de finalização.

Num jogo em que o maior domínio será da formação alemã, é de esperar que as transições ofensivas sejam a principal arma do SL Benfica para ameaçar a baliza de Neuer. Neste momento do jogo, a velocidade e condução de bola de Gedson e Salvio, bem como os movimentos de rutura de Seferovic para receber a bola nas costas da linha defensiva do Bayern, serão fundamentais.

11 provável Benfica