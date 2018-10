“Fui ver o Aboubakar ao hospital à meia-noite. Ele estava a dormir e ficou assustado, a sério que ficou”

Contabilidade

“Claro que é importante ganharmos o nosso jogo, visto que vamos jogar contra o primeiro classificado do Grupo. Que é um grupo muito renhido. Temos a responsabilidade de dar uma resposta e conquistar os três pontos, que são importantes, sem dúvida”

Talismã

“O Danilo é um dos convocados e já tive oportunidade de o referir que é importante não só pelo espírito mas também por aquilo que representa no balneário. Fiquei muito feliz pelo regresso de Danilo. Depois, pode jogar ou não jogar, ficar na bancada algumas vezes, depende do que eu entender. Ele esteve cinco meses de fora, temos de ter alguns cuidados”

Favoritismo?

“O factor casa já não interessa tanto para isso hoje em dia. É importante ter o Dragão cheio, sem dúvida, é uma motivação. O Pedroto dizia que o público não é o 12.º jogador, mas o primeiro jogador. Mas, aproveito já, para desmistificar uma ideia que foi criada, tenho respeito pelos adeptos e espero que a maré azul esteja de volta. O jogar fora ou em casa, tendo em conta o conhecimento que se tem dos adversários, penso que não tem peso”.

Galatasaray

“Esta equipa está recheada de jogadores com maturidade interessante e com alguma experiência. Sei que a estatística diz algumas coisas, mas isso não interessa. Hoje em dia, temos todos os elementos que nos permitem saber tudo sobre a equipa adversária, os pontos fortes e também algumas debilidades ou fragilidades.”

As ausências

“Não estando o Tiquinho Soares ou o Aboubakar, temos de jogar com o que temos, não há alternativas. Isso poderá mudar uma coisa ou outra em função das características dos jogadores que vão jogar. Um treinador é pago para isso também, para arranjar soluções. O Marega faz movimentos completamente diferentes do Aboubakar ou do Tiquinho Soares. É óbvio que gostava de ter toda a gente disponível, mas também estou em constante comunicação com a equipa B que é treinada pelo Rui Barros, e tenho conhecimento dos jogadores da B. Não quero é estar a individualizar.”

O clássico

O que interfere o clássico de domingo no jogo de amanhã? “Zero”.

As emoções

“Contra o Tondela estivemos próximos daquilo que eu quero. Marcámos ao minuto 85? Faz parte do jogo. Temos de melhorar na eficácia, porque podia ter sido uma goleada à antiga. Depois, veio a gala dos Dragões de Ouro, que foi bonita, e fui à meia-noite ver o Aboubakar. Falei com o Dr. Noronha, passei pelo segurança e o Aboubakar, que estava a dormir, ficou assustado. Se ganharmos, a vitória ser-lhe-á dedicada.”