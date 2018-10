O próximo adversário do Benfica na Champions tem um problema de espaço

24 anos depois, o AEK voltou a conquistar o campeonato grego - o 12º da sua história – interrompendo assim a hegemonia do Olympiacos, que já durava há sete épocas consecutivas. A nova época trouxe algumas mudanças, desde logo no treinador, que agora é o grego Marinos Ouzounidis (ex-Panathinaikos), depois de Manolo Jiménez não ter chegado a entendimento com a direção grega para a renovação do seu contrato.

Disputadas cinco jornadas, o AEK é 3º classificado do campeonato, a um ponto do líder PAOK, com quatro vitórias e uma derrota (0-2 frente ao PAOK). Na Liga dos Campeões, os gregos começaram da pior maneira, sendo derrotados por 3-0 frente ao Ajax, na Holanda.

O que pode o Benfica esperar do novo AEK?

O AEK de Marinos Ouzounidis organiza-se no sistema de jogo 4-4-2, sendo que na primeira fase de construção procura muitas vezes construir com uma linha de três jogadores atrás, de modo a criar superioridade numérica perante a primeira linha de pressão adversária.

No meio-campo ofensivo, o AEK consegue alternar entre o jogo interior e o jogo exterior. O jogo interior é da responsabilidade dos extremos (principalmente o extremo direito Bakasetas), que se posicionam muito no corredor central de modo a receber a bola no espaço entre linhas e enquadrar para a baliza adversária. Quando o conseguem fazer, há sempre pelo menos um avançado movimentar-se em profundidade, de modo a receber a bola já nas costas da linha defensiva adversária.

O remate exterior (fora da área) é também muito utilizado quando conseguem conquistar o espaço à frente da grande área adversária, uma vez que Bakasetas e Mantalos são dois extremos com muita qualidade no remate.

O jogo exterior passa muito pela projeção dos dois defesas laterais (Bakakis e Hult). São eles que oferecem largura e profundidade ao processo ofensivo, nos momentos em que os extremos ocupam terrenos mais interiores.

No momento defensivo, a equipa grega posiciona-se em 4-4-2, com a primeira linha defensiva a ser composta pelos dois avançados e a segunda linha pelos dois extremos e pelos dois médios.

Apresentam em muitos momentos um bloco defensivo pouco compacto, permitindo muito espaço entre a linha defensiva e a linha média. Mesmo dentro do próprio sector, seja ele o sector intermédio ou defensivo, o espaço entre elementos é por vezes demasiado grande.

Quando o AEK procura condicionar a saída de bola do adversário fá-lo muito com base em marcações individuais. Os dois avançados controlam os dois centrais adversários, um dos médios sobe no terreno para aproximar do médio adversário e os extremos preocupam se com os laterais adversários.

Principais jogadores

Vasilios Barkas (23 anos)

O guarda-redes internacional grego é um gigante entre os postes (1.96m de altura) e depois de uma época onde a sua utilização foi essencialmente nos jogos da Liga Europa e Taça da Grécia (10 jogos entre Taça e Liga Europa e apenas cinco para o campeonato), esta época é o titular absoluto da baliza. Com muita qualidade entre os postes e nas saídas (tanto pelo ar como pelo chão), Barkas tem sido neste início de época uma das principais figuras do AEK, tendo também sido titular nos últimos dois jogos da seleção grega.

André Simões (28 anos)

O médio português assinou pelo AEK na época 2015/2016 - depois de terminar o seu contrato com o Moreirense - e desde então tem sido peça chave no meio-campo do conjunto grego. No momento defensivo destaca-se sobretudo pela qualidade tática que demonstra ao nível do posicionamento, sendo muito importante nos equilíbrios defensivos. Com bola, é um médio que joga simples, de forma inteligente e que tem qualidade no passe. Na época passada realizou 36 jogos tendo marcado dois golos e feito três assistências e esta época já leva nove jogos disputados.

Kostas Galanopoulos (20 anos)

O médio formado no AEK já é internacional grego e é um dos jogadores com mais potencial do conjunto. Apesar de ser jovem, já leva 72 jogos ao serviço do AEK, oito dos quais disputados esta época. No momento ofensivo destaca-se pela velocidade e qualidade com que conduz a bola pelo corredor central, sendo também um médio com qualidade no passe. No momento defensivo, a sua disponibilidade física e agressividade nos duelos são as suas principais armas.

Tasos Bakasetas (25 anos)

O internacional grego é um dos jogadores mais desequilibradores, em termos ofensivos, do plantel do AEK. Pode jogar como 2º avançado ou como extremo – posição que tem ocupado com o novo treinador – e destaca-se pela qualidade técnica que oferece no momento da criação, tanto ao nível do último passe, como do drible e do remate. Na época passada foi um dos melhores jogadores a nível ofensivo, tendo apontado oito golos e feito nove assistências nos 44 jogos que disputou e esta época já leva três golos e uma assistência nos oito jogos realizados.

Petros Mantalos (27 anos)

O internacional grego é o capitão do AEK e um dos jogadores mais experientes do plantel, tendo assinado pelo clube na época 2014/2015. Pode jogar como médio ofensivo ou extremo esquerdo – posição onde tem jogado com o novo treinador- e destaca-se pela qualidade técnica e visão de jogo, sendo também um extremo com qualidade no momento da finalização. A época passada contabilizou apenas 20 jogos (esteve grande parte da época a recuperar de uma grave lesão), tendo feito quatro golos e duas assistências, e esta época já realizou nove jogos e marcou dois golos.

Ezequiel Ponce (21 anos)

Depois dos empréstimos ao Granada e Lille nas últimas duas épocas, nos quais realizou 27 e 32 jogos, respetivamente, o jovem argentino da Roma foi agora emprestado ao AEK. Ponce é um avançado moderno, com muita qualidade técnica, capacidade para jogar fora da área e associar-se com os colegas, mobilidade e velocidade. Nos nove jogos já disputados ao serviço do AEK apontou três golos.

Como é que o Benfica deve abordar o jogo com o AEK?

No que diz respeito ao Benfica, um posicionamento entre linhas de Gedson e Pizzi poderá ser determinante para que equipa de Rui Vitória consiga entrar em zonas de criação, uma vez que o AEK, como já referido, concede por vezes muito espaço entre a sua linha defensiva e a linha média, e entre elementos do mesmo sector.

Também nos momentos de transição defensiva haverá muitas fragilidades a ser exploradas, uma vez que a linha defensiva do AEK revela muitas dificuldades em controlar a profundidade quando o adversário sai rápido para o ataque.

Deste modo, a velocidade de Rafa e Salvio/Cervi poderá ser fundamental para receber a bola em profundidade, já nas costas dos defesas do AEK.

No momento defensivo, terá de ser um Benfica muito compacto - para que os extremos do AEK não recebam a bola no espaço entre linhas - e com um posicionamento correto no controlo de cruzamentos, para que o jogo exterior não cause problemas a Vlachodimos.