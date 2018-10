Um português campeão na Grécia: “Quando se está na 2.ª divisão é difícil acreditar que em tão pouco tempo se pode chegar à Champions”

Apanhámos André Simões a sair do avião à chegada à ilha de Creta, onde o AEK jogou, e ganhou, este fim de semana para a Liga grega (3-0 ao OFI). Numa conversa que chegou a ser interrompida por causa do barulho dos adeptos que esperavam a equipa de Atenas no aeroporto, André Simões, médio de 28 anos que em Portugal passou pelo Padroense, Santa Clara e Moreirense antes de embarcar na aventura grega, fala-nos do Benfica, que o AEK recebe esta terça-feira para a Liga dos Campeões (20h, TVI), e de como viu o empate dos encarnados com o Chaves.

Mas André Simões também fala à Tribuna Expresso dos quatro anos na Grécia, do risco que foi assinar por um clube que jogava então na 2.ª divisão grega, da emoção que foi estrear-se na Liga dos Campeões, da vida em Atenas. E das saudades que tem de Portugal.

Há quatro anos estavas a jogar na 2.ª Liga em Portugal e agora estás a jogar na Champions. Naquela altura achavas que era possível algo assim em tão pouco tempo?

É difícil quando estás na 2.ª Liga sonhar e pensar que isso pode acontecer dentro de tão pouco tempo. Mas é claro que os jogadores de futebol sempre sonham muito alto e mesmo jogando na 2.ª Liga um jogador tem sempre a intenção de, passo a passo, subir na carreira. E foi o meu caso: consegui jogar na 1.ª Liga e depois segui para o estrangeiro, uma decisão minha, porque surgiu esta oportunidade de jogar num clube grande. Mas respondendo à pergunta, quando se está na 2.ª divisão é difícil acreditar que em tão pouco tempo se pode chegar à Champions.

E aquelas coisas que se dizem sobre ouvir o hino da Champions pela primeira vez, dos arrepios, da emoção que se sente, isso é tudo verdade?

Sim, é mesmo isso. É tornar realidade um sonho que se tem desde que começámos a jogar futebol, desde muito pequenos. E quando conseguimos realizá-lo realmente vem um sentimento de emoção muito grande. A mim o que me passou pela cabeça nesse momento foi a minha família, foram os meus amigos, que sempre me apoiaram. Tentei recordá-los e lutar também por eles porque não conseguimos nada sozinhos. Foi um momento muito emotivo, mas depois temos de esquecer e fazer o nosso jogo.

A estreia com o Ajax não vos correu bem (derrota por 0-3). Achas que foi simplesmente uma noite não para o AEK ou pesou o facto de terem pouca experiência de Liga dos Campeões?

Foi um bocadinho de tudo. Foi o nosso primeiro jogo, nenhum dos titulares tinha jogado alguma vez na Champions. Houve emoção e também algum receio. Mas também enfrentámos uma equipa que não estávamos à espera que estivesse tão poderosa. O Ajax esteve na final da Liga Europa há dois anos e demonstrou que realmente é uma equipa muito forte. Acho que não sabíamos bem o poder do Ajax e também passámos a um nível completamente diferente daquele que estávamos habituados. No primeiro jogo, sente-se sempre.

Isso faz com que agora já estejam avisados para a receção ao Benfica.

Sim, já sabemos. Pessoalmente conheço bem a equipa do Benfica e já sabemos que é uma equipa muito forte e poderosa. Mas vai ser o nosso segundo jogo e vamos jogar em casa, o que é um fator a nosso favor. Vai ser o primeiro jogo em casa para o AEK, 11 anos depois da última participação na Champions League, o que também vai criar um ambiente mais favorável para nós. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, porque o Benfica tem uma equipa fantástica, mas jogamos em casa e queremos tentar alguma coisa, até porque perdemos o primeiro jogo e queremos dar a volta por cima.

Soccrates Images/Getty

O vosso treinador tem falado mais contigo por seres português e conheceres bem o Benfica?

Até agora não, mas também porque temos jogo amanhã [frente ao OFI Creta, para o campeonato] e ainda estamos naquela fase em que temos primeiro de encarar este jogo da Liga, que também é bastante importante. Falámos só um bocadinho sobre o jogo do Benfica em Chaves. Como sou português, vi o jogo, e ele também assistiu.

E o que é que lhe pareceu o Benfica, naquele empate em Chaves?

Foi um jogo um bocado estranho, também por causa das condições do campo. O Chaves também jogou muito bem, o Benfica teve dificuldade porque o Chaves foi uma equipa que demonstrou ter carácter. O Benfica também teve algum azar nas lesões, depois mais a expulsão... foi um jogo um bocado estranho. Pelo que falei com o meu treinador ele parece conhecer bem a equipa do Benfica e sabe perfeitamente quais são os pontos fortes deles. E, claro, não é por um jogo que vamos pensar que as coisas vão ser fáceis.

Enquanto médio terás de ter mais atenção a jogadores como o Pizzi e o Gedson. Para lá disso, quais são os jogadores que te parecem mais importantes neste Benfica?

Também destaco o Grimaldo no jogo ofensivo e o Salvio, são jogadores que fazem a diferença. Sabemos que o Benfica tem uma equipa forte e que temos de anular a equipa toda e não só um ou outro jogador.

Fizeste parte da tua formação no FC Porto. Honestamente, jogar contra o Benfica tem um sabor especial? Tens mais vontade de lhes ganhar?

Não, de maneira alguma. Tenho vontade de ganhar, como a qualquer outra equipa. É um jogo do interesse de toda a equipa, não é um interesse só meu. Não tenho interesse especial em ganhar ao Benfica, tenho é o interesse de ganhar um jogo na Champions. Podes esperar um bocadinho? Estou a tentar sair do aeroporto...

[Ouvem-se cânticos ruidosos de adeptos]

Claro, claro.

Estamos agora a chegar a Creta, vamos jogar aqui amanhã, isto está cheio de adeptos. Eles querem que eu pare, mas tenho de ir para o autocarro! As pessoas aqui da ilha normalmente vêm todas esperar ao aeroporto porque não costumam ver muitas vezes o AEK cá. É como aí em Portugal quando se vai à Madeira, por exemplo.

Marco Luzzani

O AEK é de Atenas, mas imagino que tenha adeptos por todo o lado.

Sim, sim.

Vocês jogam sempre em casa, mesmo quando vão jogar a outras cidades?

Sim, em qualquer lado que joguemos há mais adeptos do AEK do que da equipa da casa.

Estás no início da tua quarta temporada aí no AEK. Chegaste numa altura complicada, o clube tinha estado na 2.ª divisão, mas o que é certo é que as coisas têm corrido bem.

Assinei com o AEK ainda em janeiro, estava no Moreirense, mas já era um jogador livre. E nessa altura o AEK ainda estava na 2.ª divisão. Sim, acabou por ser um risco grande porque até podiam nem ter subido. Mas as coisas correram bem, a equipa subiu, no meu primeiro ano cá conquistámos a Taça, fomos evoluindo e na última época fomos campeões e estamos na Champions. Foi um risco, mas agora vejo e percebo que arrisquei bem.

Aqui em Portugal conhecemos o Olympiacos, o Panathinaikos, o PAOK, o AEK, mas acho que não temos muita noção do que é que vale o resto da Liga grega. Há uma diferença grande entre os grandes e o resto das equipas?

Sim, há uma diferença grande. Como em qualquer liga os clubes grandes são sempre mais fortes do que os pequenos, como se vê também em Portugal. Aconteceu em Chaves, por exemplo, mas dificilmente os clubes grandes perdem pontos com os mais pequenos. Cá, depois dos grandes temos duas ou três equipas de meio de tabela que andam ali a seguir... é um bocado como o nosso campeonato.

Comparando com a nossa realidade: em termos de condições quais foram as diferenças que encontraste aí na Grécia?

Acho que as maiores diferenças são mesmo os campos, os estádios. Há algumas equipas pequenas que, claro, não tem muitas possibilidades, mas os campos não têm as mínimas condições para se jogar. Podemos ir a campos completamente alagados, campos com relva pelo tornozelo, com balneários em que nem há condições para estar. Acho que são coisas que em Portugal já não se vê. Os estádios já são bem tratados, os balneários são bons. É outra organização e outro nível.

E em termos de futebol, da qualidade de jogo? Há propostas interessantes nas equipas mais pequenas, como vimos, por exemplo, o Chaves a mostrar contra o Benfica?

Ah, não, ainda há uma diferença muito grande. Quando jogamos contra uma equipa pequena quase todas jogam um futebol defensivo, tentam meter-se dentro da área. Completamente o oposto daquilo que o Chaves fez e fez bem. Jogou de igual para igual e quando jogas de igual para igual podes ganhar. Agora quando tens medo... aqui acontece muito, as equipas têm medo, metem-se todas atrás, mas nós acabamos por ganhar. A dificuldade é mesmo quando vamos jogar a campos sem condições, aí sim as equipas grandes perdem o favoritismo, porque o campo acaba por igualar um bocado as forças.

Como é que é a vida em Atenas? Caótica?

É uma cidade bastante caótica, sim, mas mais no centro. Há muito trânsito, é um salve-se quem puder, eles desviam-se uns dos outros e é sempre a andar! As motas passam por cima de todo o lado... Mas nós vivemos numa zona que nada tem a ver com o centro, num bairro mais de praia e faço a minha vida normal com a minha mulher e com a minha filha. Sou bastante caseiro, saímos para ir almoçar, para ir ao shopping. Acaba por ser um pouco a mesma coisa que fazia em Portugal. A grande diferença é que em Portugal temos todos os dias os nossos amigos, a nossa família, os pais, os tios, os amigos do café, vais ao café à noite, essas coisas. Aqui isso não acontece, estamos mais isolados. É sempre difícil quando tens de ir para o estrangeiro, mas é assim que tem de ser. É difícil porque perdes muita coisa. O nosso país tem tudo o que é do melhor, é o nosso canto, tem a nossa família, a comida. Mas quando tens a oportunidade de ir para o estrangeiro porque as coisas vão ser melhores, tens de encarar isso da melhor forma possível.

Até por uma questão financeira.

Sim. É claro que isto é a vida que nós escolhemos e é uma vida muito boa, economicamente e porque fazemos aquilo que gostamos. Muita gente não consegue ter essa oportunidade.

MIGUEL RIOPA

Os gregos têm fama de serem muito apaixonados, para o bem e para o mal. Já tiveste alguma situação complicada por aí?

São muito fanáticos. E quando as coisas estão bem, estão bem demais, quando estão mal, também estão mal demais. Mas têm-nos apoiado sempre, têm estado sempre connosco e agora como estamos numa fase boa, com a conquista do campeonato e com a Liga dos Campeões, eles estão completamente loucos. Mas também já aconteceram coisas menos boas: no meu primeiro ano cá tivemos um dérbi em que perdemos 4-0 e fizeram-nos uma espera. Mas foi só barulho, não se passou nada. Nunca tive uma situação assim muito grave.

Há quem diga que somos parecidos, os portugueses e os gregos. É mesmo assim?

Eu acho que sim, que somos bastante parecidos. Em tudo. Na aparência física, para começar. Porque se olhares para um alemão, para um inglês, notas logo uma grande diferença na aparência física, já entre os gregos e os portugueses não consigo notar grandes diferenças. O clima também é bastante parecido, apesar do verão aqui ser mais quente. Há o mar, o mesmo tipo de comida, porque eles também comem bastante peixe. Só não somos parecidos na condução. Eu nunca vi nada assim [risos]! Não obedecem a regras nenhumas, não há regras de trânsito, não há nada.

Há um histórico de treinadores e jogadores portugueses que vão para a Grécia e se dão bem. Estando aí, como explicas isto?

Nós portugueses somos trabalhadores, e não é só na Grécia, em qualquer país a que chega um português, normalmente dá certo. Porque somos um povo habituado ao sacrifício e a trabalhar. E depois os treinadores portugueses neste momento são dos melhores que há. Agora penso que só temos um treinador português, o Pedro Martins, mas já tivemos o Marco Silva, o Paulo Bento, o Fernando Santos, que aqui é um deus. E com os jogadores a mesma coisa, são jogadores trabalhadores e prontos para trabalhar.

E o certo é que gostam de ti porque já és um dos capitães de equipa.

Sim, por isso mesmo, pela minha maneira de jogar, porque dou sempre tudo em campo, porque tento sempre ajudar os meus colegas durante o jogo. Não sou o melhor jogador da equipa, mas sou um dos que dá sempre a mesma entrega, tanto vale ser um dérbi ou um jogo com uma equipa mais pequena.

Tens uma filha bebé que já nasceu na Grécia, como é que estão essas noites mal dormidas?

Sim, a Maria Clara tem sete meses. A minha esposa está 24 horas com ela e naqueles dias mais difíceis, em que não dá para dormir tanto, ela é que acompanha mais. Ela percebe porque nós temos de estar bem fisicamente para jogar, mas eu também tento ajudar sempre ao máximo. Tem sido diferente, tenho acordado cedo todos os dias, porque há aquelas rotinas que tens de respeitar. Ela acorda cedo, nós temos de acordar cedo, vamos ver uns desenhos animados, brincamos um bocadinho. Quando somos pais é um sentimento diferente, mesmo que não consigas dormir durante a noite ou mesmo que tenhas de acordar às 7h da manhã, estás sempre bem disposto! Tem sido um período diferente mas bom, bastante bom.

SOPA Images

Devem fazer-te esta pergunta muitas vezes, mas pensas muito na Seleção Nacional? E representar a Grécia, poderá ser uma opção?

Sim, fazem-me essa pergunta algumas vezes. Nós fomos campeões e estou num clube grande e por isso tenho uma mínima esperança de ser chamado à seleção portuguesa. Eu sei que é bastante difícil porque temos alguns dos melhores jogadores do Mundo e neste momento somos uma das melhores seleções mundiais, mas qualquer jogador mantém essa esperança. Como vimos agora, um guarda-redes do Tondela foi chamado, e o Cláudio Ramos se calhar há um ano não estaria à espera. Enquanto houver essa esperança não vou negar a minha vontade de jogar na seleção portuguesa nem a vou trocar por outra seleção qualquer. Até porque ainda me falta um ano e meio para ter a nacionalidade grega e a possibilidade de jogar na seleção grega. Por isso neste momento não penso muito sobre isso. Tenho a minha seleção e não penso muito se posso jogar pela Grécia. Sim, posso, mas para já não é um objetivo.

Voltar a Portugal é uma vontade ou só um dos grandes te tiraria daí?

Sim, acho que só um grande me poderia tirar daqui, também pelo factor económico. Não vou sair de um clube onde estou bem para ir para um clube mais pequeno. É claro que gostava muito de voltar a jogar em Portugal e qualquer jogador português gostaria de jogar num dos grandes do seu país, mas estou muito bem aqui na Grécia, eles também têm vontade que eu continue. Vamos ver o que vai acontecer. Se surgisse alguma coisa de um campeonato superior ou de um clube grande gostava de ir, mas também sei que estou bem aqui, que querem que eu fique. E eu também tenho vontade de ficar.