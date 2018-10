A vida é dura, mas o FC Porto não é mole

Aqui há coisa de 24 horas, em Atenas, Rui Vitória dizia que face às contrariedades do jogo, e por contrariedades leia-se aquela entrada digna de uma qualquer arte marcial de Rúben Dias e consequente expulsão do central, o Benfica tinha ganho a 2.ª parte do encontro “pela determinação, pela crença, pelo trabalho e pelo rigor”.

Eu cá acho que Rui Vitória areou um bocadinho demais a realidade. O Benfica ganhou porque sacou um belo guarda-redes em Vlachodimos, porque o AEK a certa altura falhou um par de golos não falháveis e também, não há mal nenhum em admitir, porque teve sorte.

Estou a escrever isto antes de Sérgio Conceição falar. Não sei o que vai dizer sobre a primeira vitória do FC Porto nesta edição da Liga dos Campeões, uma vitória dura frente ao Galatasaray por 1-0. Mas se Conceição disser que a sua equipa conseguiu estes três pontos pela determinação, pela crença, pelo trabalho e pelo rigor eu mais depressa acredito nele do que em Vitória.

Porque a vitória do FC Porto foi dura, mas teve personalidade, ainda para mais sabendo as limitações que Sérgio Conceição tinha em mãos. Com Aboubakar lesionado para muito, muito tempo e com Tiquinho Soares não inscrito na Champions porque os dragões acreditavam que o brasileiro iria estar muito, muito tempo lesionado (mas não esteve), o treinador dos dragões, na boa tradição portuguesa, teve de desenrascar.

Assim, Marega foi para o meio, onde não está habituado a vaguear, e Corona para o sítio onde costuma estar o maliano. E no banco, poucas opções para o caso de tudo correr mal.

Acontece que não correu.

Vamos lá ver uma coisa. O FC Porto não jogou maravilhas, mas nesta noite de Champions, no Dragão, voltou a ser uma equipa tremendamente competitiva e só assim foi possível marcar e depois manter a calma para não cometer erros, frente a um Galatasaray que foi mais perigoso na 1.ª parte do que exatamente na 2.ª, depois de sofrer o golo de Marega, aos 49 minutos.

Também porque na 1.ª parte o jogo foi melhor, um bom jogo de futebol com muitas oportunidades de parte a parte. Maxi Pereira salvou o FC Porto logo aos 13 minutos, dando a perna às balas, ou à bala que Sinan Gumus lançou após uma boa jogada dos turcos do lado direito.

Aos 26’ foi a vez de Brahimi quase marcar, com um remate acrobático que fez pandã com a bela jogada em slalom de Corona pela ala. Só que Muslera não quis saber de nota artística e tirou o golo ao FC Porto.

Numa dinâmica de toma lá, dá cá, mais 10 minutos e dois sustos na área do FC Porto. Casillas defendeu um primeiro remate de Nagatomo e na jogada seguinte Onyekuru tirou Alex Telles do caminho e rematou forte à malha lateral. E mesmo a acabar a 1.ª parte, um erro de Otávio perto da área do Galatasaray e com o FC Porto descompensado ia correndo muito, muito mal: Gumus pegou na bola e foi por ali fora. Valeu, novamente a experiência de Casillas.

Regressado do intervalo, o arranque não podia ter corrido melhor ao FC Porto, marcando num lance de bola parada. Canto de Alex Telles e Marega a fazer as vezes de Aboubakar, depois dos defesas da equipa de Istambul se preocuparem mais com Danilo e Éder Militão, deixando o maliano sozinho.

O primeiro golo de Marega nas competições europeias, depois de uma 1.ª parte em que estranhou a nova posição.

Após o golo o encontro ficou por momentos partido, insidioso para o FC Porto e até Casillas teve uma saída extemporânea que podia ter sido fatal. Sérgio Conceição, atento, colocou Óliver para dar mais bola e organização aos dragões - a partir daí, e apesar do Galatasaray ainda ter criado perigo, a equipa portuguesa foi muito rigorosa e procurou sempre as costas da defesa adversária para chegar à baliza. Conseguiu-o aos 84’, quando Marega surgiu em frente a Muslera após uma desmarcação perfeita de André Pereira. Só que o uruguaio não é um guarda-redes qualquer.

É certo que Garry Rodrigues, aos 76’ e Gumus, aos 79’, podiam ter marcado, mas tal seria injusto para um FC Porto maduro, com personalidade e competência na hora de defender (e defender com bola, não sem ela) a vantagem conseguida, num jogo duro e que pedia atenção máxima.

Para lá de tudo isto, a vitória desta noite coloca o FC Porto na frente do seu grupo e bem lançado para o apuramento.