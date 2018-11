Sport Bartleby e Benfica: preferir não o fazer

Enrique Vila-Matas, Franz Kafka e Zeus entram num bar. Diz o primeiro: “Há algum tempo que persigo o amplo espectro do síndroma de Bartleby no futebol, há algum tempo que estudo a doença, o mal endémico das equipas contemporâneas, a pulsão negativa ou a atração pelo nada que faz com que certos treinadores, embora tendo uma consciência futebolística muito exigente (ou talvez precisamente por isso), depois de avançarem com uma obra, fiquem, um dia, literalmente paralisados para sempre”.

É nesta formulação vilamatiana que me encontro com o atual momento de Rui Vitória no Sport Lisboa e Benfica. Preso nas dúvidas que nascem do seu processo de jogo, enleado na necessidade de respeitar o plano diretivo que assinou como seu, exposto, como outros antes dele, a assumir sozinho tudo o que de bom (e, sobretudo, o de mau) acontece no seio do futebol profissional do seu clube. E, isto, em vésperas de voltar a Munique, para um jogo decisivo na caminhada deste ano na Liga dos Campeões.