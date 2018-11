FC Porto, Schalke 04 e a teoria da evolução das espécies

A forma como evoluem as espécies é a forma como evolui uma equipa de futebol. A conjugação de forças individuais não se reflete no imediato no coletivo, se este não estiver preparado para as acomodar. Com Sérgio Conceição como acelerador de tendências dentro do espectro FC Porto, conjugando passado e futuro, arriscando soluções a partir dos jogadores que lhe são apresentados para trabalhar, os azuis e brancos estão apenas a um ponto de voltar a atingir os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, superando um grupo que o coloca, sobretudo na comparação com o Schalke 04, em frente do próprio espelho.

A equipa da cidade mágica de Gelsenkirchen, cheia de significado para os adeptos portistas, testa a sua própria teoria da evolução, experimentando, na segunda temporada de Domenico Tedesco, as limitações de um plano que pretende crescer sem se demonstrar capaz de sair do lugar tático onde se havia sentado. Neste confronto, mais forte parece sair a imagem de um Sérgio Conceição que sabe responder a cada uma das perguntas que lhe são feitas, seja pela competição, pelo adversário ou pelos seus próprios jogadores. É a evolução, à vista dos nossos olhos, a experimentar-se no confronto entre FC Porto e Schalke 04.