O laboratório de Dr. Sérgio vale milhões

Quando no verão a sorte das bolinhas nos potes ditou que o FC Porto teria de haver-se com Lokomotiv, Galatasaray e Schalke 04 para chegar à fase a eliminar da Champions, a análise geral foi: podia ser pior, mas este grupo é malandro.

Era malandro porque, a olho nu, era um grupo muito equilibrado. Campeão turco, campeão russo, campeão português mais vice-campeão alemão. Feitas as contas, as hipóteses de passar ou não passar pareciam, mais coisa, menos coisa, iguais.

Assim que no final da penúltima jornada ver o FC Porto já apurado, melhor, apurado em 1.º lugar é um feito. Mas é um feito de uma equipa que, por estes dias, parece ter soluções para dar e vender, jogadores e jogadas para todas as situações de jogo e confiança para olhar para um grupo com campeão turco, campeão russo, campeão português e vice-campeão alemão e dizer: amigos, sois muito boas pessoas, mas nós somos favoritos.

Veja-se, por exemplo, este jogo com o Schalke 04, que o FC Porto venceu por 3-1, vitória que assegurou o 1.º lugar do Grupo D e contas mais ou menos estratosféricas em termos de cifrões - os dragões já vão com 65 milhões de euros ganhos nesta edição da Champions.

É certo que este Schalke 2018/19 não é o Schalke que na última temporada só foi pior que o Bayern na Bundesliga, mas tanto o jogo na Alemanha como a 1.ª parte no Dragão mostraram bem os desafios que Sérgio Conceição tinha pela frente. Não ali havendo grande magia, o Schalke defende muito bem, com homens altos duros, pressiona muito e tem um bom guarda-redes, que tirou vários golos à equipa portuguesa neste dois duelos.

Se em Gelsenkirchen, o FC Porto passava uma fase menos fulgurante e não conseguiu perceber a melhor forma de dar a volta a um adversário inferior, esta quarta-feira a história foi bem diferente. Depois de uns primeiros 45 minutos em que o FC Porto foi globalmente superior, teve um par de ocasiões mas não foi, em linguagem pouco técnica, “mandão”, a entrada na 2.ª parte foi avassaladora.

Ina Fassbender/picture alliance via Getty Images

Face a uma defesa tão compacta, era preciso velocidade, criatividade e objetividade e o FC Porto trouxe tudo isso do balneário. Logo aos 46’, Herrera surgiu sozinho frente a Fahrmann, permitindo mais uma das incontáveis defesas do guarda-redes. Não deu dessa forma, deu de outra. Aos 52’, o laboratório de Sérgio Conceição deu o primeiro golo, num canto estudado e logo depois desenrascado, porque soluções não faltam. A ideia parecia mais ou menos esta: Corona marcava o livre, colocava a bola à entrada da área para Óliver e o espanhol lançava a bomba. Acontece que quando a bola chegou ao médio, este já tinha vários adversários à sua frente. No problem: em vez do remate, Óliver colocou na área e lá apareceu a cabeça de Éder Militão a rematar para a baliza.

Não demorou nem três minutos para a ideia de jogo do FC Porto funcionar novamente. Corona para Brahimi, Brahimi para Corona, vários jogadores alemães perdidos entre a ginga contundente dos dois extremos e o mexicano já em frente a Fahrmann e a fazer o segundo.

Foi só com o FC Porto a ganhar por 2-0 e a ameaçar fazer mais golos que o Schalke reagiu, uma reação fugaz que Casillas travou com uma defesa segura a um remate de Konoplyanka e Felipe matou com uma bicicleta que levou a bola à trave.

O golo do Schalke 04 a três minutos dos 90’, através de grande penalidade, é apenas um pormenor numa 2.ª parte gloriosa do FC Porto. É certo que durante um par de minutos os alemães acreditaram e a equipa portuguesa pareceu tremer aqui e ali, mas logo logo deitou por terra qualquer surpresa indigesta (e injusta), com Marega a fazer o terceiro golo do campeão nacional já bem dentro da compensação.

E assim se chega à fase a eliminar sem calculadoras ou sofrimentos de última hora. Sabendo identificar o que pede o encontro, entendendo bem as fraquezas e valências do adversário, controlando quase todos os momentos do jogo. Mesmo sem Soares e Aboubakar, este FC Porto tem dinâmicas ofensivas que dispensam, até, um avançado mais posicional.

Porque tudo se trabalha no laboratório de Dr. Sérgio Conceição e esse trabalho já vale muitos milhões.