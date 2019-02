Três jogadores do Lyon têm casas roubadas durante partida da Liga dos Campeões

Enquanto defendiam as cores do Lyon no empate (0-0) contra o Barcelona, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, as residências de Memphis Depay, Lucas Tousart e Pape Diop foram assaltadas.

De acordo com o jornal francês "Le Progrès", terça-feira à noite, na casa de Depay, que mora numa zona luxuosa, uma janela foi partida e foram levadas joias e roupas. É a segunda vez que o avançado holandês é assaltado, em menos de um ano: a 31 de agosto de 2018, durante uma partida contra o Nice, teve um prejuízo de cerca de €1 milhão.

Da casa de Tousart foram levados vários objetos, depois da porta da residência ter sido arrombada, mas os ladrões não conseguiram levar um carro que estava na garagem.

Da casa de Diop foram levadas joias e roupas de marca.