O fim de uma era: lição do Ajax no Santiago Bernabéu e o Real Madrid está fora da Liga dos Campeões

O Real Madrid é campeão europeu há 1011 dias e 1011 dias equivale a três vitórias seguidas. Mas essa era acabou: em maio, o Real Madrid deixará de ser o campeão em título da Liga dos Campeões depois de cair com estrondo em casa frente a um frenético Ajax, que deu uma verdadeira lição aos espanhóis, vencendo por 4-1, depois do 2-1 para o Real em Amesterdão.

Tudo isto num jogo dominado de início ao fim pela equipa de Ajax, que aos 20 minutos já vencia por 2-0, dando assim a volta ao estes oitavos-de-final. Marcou primeiro Ziyech aos 8' e aos 17', o brasileiro Neres aumentou a vantagem.

Durante a 1.ª parte, o Real Madrid mostrou grande parte das fragilidades que têm sido a tónica nesta primeira temporada sem Cristiano Ronaldo: pressão inconsequente, falta de ligação entre os sectores, pouca criatividade no ataque e muitos erros individuais. Mas os merengues também se podem queixar de algum azar, com Santiago Solari a ver-se obrigado a fazer duas substituições ainda na 1.ª parte, com as lesões de Lucas Vazquez e Vinícius Jr., além de duas bolas aos ferros.

Na 2.ª parte, o Real Madrid começou um pouco melhor, mas aos 61 minutos, num fantástico remate, que culminou uma fantástica recuperação e contra-ataque do Ajax, Dusan Tadic fez o 3-0.

Marco Asensio ainda deixou o público do Santiago Bernabéu a sonhar com uma possível reviravolta, com um remate colocado aos 70', mas dois minutos depois, a estocada final do Ajax, com um livre direto de Lasse Schone.

Dusan Tadic foi a figura desta histórica qualificação para os quartos-de-final da Champions, a primeira neste formato competitivo: o sérvio serviu Ziyech no primeiro golo, inventou o 2-0, fez o 3-0 e ainda sofreu a falta que deu origem ao 4-1.

Quanto ao Real Madrid, está fora de todas as competições, depois da eliminação da Taça do Rei e de já ver o topo da Liga a quilómetros de distância. A ressaca da saída de Cristiano Ronaldo está difícil de curar.

Já outro jogo da noite, o Tottenham confirmou a qualificação para os quartos-de-final, ao vencer o Borussia Dortmund por 1-0. Os londrinos já traziam uma vantagem de 3-0 da 1.ª mão.