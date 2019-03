Qual a probabilidade de o Porto passar? Cinquenta, cinquenta diz a história

O FC Porto tenta hoje qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, precisando de recuperar de uma desvantagem de 2-1 na receção à Roma, na segunda mão dos "oitavos".

Em Roma, o jovem Nicolò Zaniolo, que está em dúvida, colocou a equipa da casa a vencer por 2-0, com golos aos 70 e 76 minutos, com Adrián López a reduzir para os "dragões" aos 79.

Praticamente na máxima força, o FC Porto procura regressar quatro temporadas depois aos quartos de final, frente a uma Roma que foi semifinalista na última temporada.

As duas equipas chegam a este encontro após derrotas em 'clássicos' nos respetivos campeonatos, o FC Porto em casa frente ao Benfica (2-1), perdendo a liderança da I Liga, e a Roma no terreno da rival romana Lazio (3-0).

Nas seis situações anteriores em que perdeu por 2-1 fora na primeira mão de uma eliminatória, o FC Porto passou em três e foi eliminado noutras tantas ocasiões.

O encontro do Estádio do Dragão está marcado para as 20:00 e terá arbitragem do turco Cuneyt Çakir.No outro encontro do dia, o Paris Saint-Germain defende em casa o triunfo por 2-0 em casa do Manchester United.Já apurados para os quartos de final estão o Ajax, que afastou o tricampeão Real Madrid, e o Tottenham, que eliminou o Borussia Dortmund.