Um onze militante para receber a Roma

Há algumas novidades a registar no onze do FC Porto para o ataque à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na defesa, porque entra Militão à direita; no meio-campo, porque entra Danilo para o meio e Otávio à direita; e no ataque, porque Soares faz companhia a Marega. Por outro lado, Brahimi vai para o banco. Ou seja, várias alterações relativamente à equipa que perdeu no Dragão com o Benfica no último sábado.

O FC Porto perdeu na primeira-mão por 2-1, em Roma, e pode seguir a segunda-mão AQUI, na Tribuna Expresso

Onze do FC Porto: Casillas; Militão, Felipe, Pepe e Telles; Corona, Danilo, Herrera e Otávio; Soares e Marega

Onze da Roma: Olsen, Karsdorp, Manolas, Juan Jesus, Marcano e Kolarov; De Rossi e Nzonzi; Perotti, Dzeko e Zaniolo.