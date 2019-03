Pergunta para queijinho: sabe a quem Ronaldo marcou todos os golos na Champions? Caaalma, nós estamos aqui

A história de amor entre Cristiano Ronaldo e a Liga dos Campeões é mais ou menos como aqueles filmes que passam todos os anos na televisão que merecem alguns revirar de olhos. Miraculosamente, o comando deixa de funcionar e lá ficamos, estatelados no sofá, a viajar no tempo. Já sabemos mais ou menos tudo de cor, mas há sempre espaço para uma satisfação extra.

Ronaldo conta com alguns recordes na competição, na qual precisou de jogar 30 vezes para finalmente marcar o primeiro golo. Desde então, tem sido ketchup por todo o lado: 124 golos, segundo a UEFA. Para aqueles que dão valor aos golos na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, são 125 (Debrecen, 2005).

Com os três golos ao Atlético Madrid que colocam a Juve nos quartos de final, Cristiano iguala Lionel Messi com oito hat-tricks na prova. É o único a marcar em 11 jogos consecutivos. Ironicamente, a maior vítima do português é a Juventus (10 golos). Mais: o avançado é o único futebolista a marcar em três finais da Liga dos Campeões. As vítimas? Ora bem:

2007

Roma. Roma. Milan. Sporting. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. Sporting.

2008

Lyon. Roma. Chelsea.

2009

Inter. FC Porto. Arsenal. Arsenal. Zürique. Zürique. Marselha. Marselha. Marselha. Marselha.

2010

Lyon. Milan. Ajax. Ajax. Auxerre.

2011

Tottenham. Tottenham. Ajax. Lyon. Lyon.

2012

CSKA Moscovo. CSKA Moscovo. CSKA Moscovo. Apoel. Apoel. Bayern. Bayern. Manchester City. Ajax. Ajax. Ajax. Dortmund. Ajax.

2013

Manchester United. Manchester United. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Dortmund. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Copenhaga. Copenhaga. Juventus. Juventus. Juventus. Copenhaga.

2014

Schalke. Schalke. Schalke. Schalke. Dortmund. Bayern. Bayern. Atlético Madrid. Basileia. Ludogorets. Liverpool. Basileia. Ludogorets.

2015

Schalke. Schalke. Schalke. Juventus. Juventus. Shakhtar. Shakhtar. Shakhtar. Malmö. Malmö. Shakhtar. Shakhtar. Malmö. Malmö. Malmö. Malmö.

2016

Roma. Roma. Wolfsburgo. Wolfsburgo. Wolfsburgo. Sporting. Dortmund.

2017

Bayern. Bayern. Bayern. Bayern. Bayern. Atlético Madrid. Atlético Madrid. Atlético Madrid. Juventus. Juventus. Apoel. Apoel. Dortmund. Dortmund. Tottenham. Tottenham. Apoel. Apoel. Dortmund.

2018

PSG. PSG. PSG. Juventus. Juventus. Juventus. Manchester United.

2019

Atlético Madrid. Atlético Madrid. Atlético Madrid.