'Huevos' de Cristiano levam UEFA a abrir investigação ao português

A UEFA anunciou esta segunda-feira que vai abrir uma investigação a Cristiano Ronaldo pela celebração contra o Atlético Madrid, num jogo a contar para a Liga dos Campeões. A decisão vai ser conhecida na quinta-feira.

O avançado português é acusado de conduta indevida (“conduta ofensiva ou que viola as regras básicas do comportamento decente” e que “promove má reputação ao futebol e UEFA”), explica o “As”.

NurPhoto/Getty Images

Um especialista em ética e disciplina da UEFA vai analisar, à boleia do artigo 55 do regulamento daquele organismo europeu, o gesto de Cristiano, que parece ter imitado Diego Simeone, o treinador argentino do Atlético que fez algo semelhante no jogo da primeira mão. “El Cholo” foi castigado com uma multa de 20 mil euros.