Mané e aquele jogo no Dragão: “Foi uma das melhores noites da minha carreira”

O futebolista do Liverpool Sadio Mané considerou o 'hat-trick' marcado ao FC Porto como um dos pontos altos da carreira, em entrevista publicada hoje no sítio da UEFA, em vésperas de novo confronto com os 'dragões'.

"Foi um grande momento e uma das melhores noites da minha carreira. Jogar na Liga dos Campeões é fantástico. Ter a oportunidade de marcar um 'hat-trick' significou muito para mim. E fiquei contente pela equipa também, pois vencemos o jogo", disse o avançado senegalês, lembrando o encontro da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions' de 2017/18.

Para Mané, que marcou três dos cinco golos do Liverpool em pleno estádio do Dragão, na goleada por 5-0 imposta pela equipa inglesa, o terceiro tento, concretizado aos 85 minutos, foi o "favorito", com um forte e colocado remate à entrada da área, após uma rápida jogada de contra-ataque.

"Jogámos como uma verdadeira equipa e fomos muito fortes, tanto no ataque como na defesa. (...) Temos boas memórias da goleada. Mas isso foi no ano passado. Agora, estarão mais motivados. É normal", observou o avançado do Liverpool, que atingiu a final da prova, na qual o senegalês marcou o golo insuficiente dos 'reds', na derrota por 3-1 com o Real Madrid.

De acordo com o senegalês, um dos "maiores erros" que o Liverpool poderá cometer esta temporada quando voltar a defrontar o campeão português será "acreditar que o que aconteceu no ano passado vai repetir-se".

"Isso faz parte do passado, por isso tentaremos esquecê-lo. Eles quererão muito ganhar. Temos o mesmo objetivo. Que ganhe a melhor equipa", finalizou Mané.

O FC Porto defronta na terça-feira, pelas 20:00, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para Anfield Road.

A segunda mão é em 17 de abril.