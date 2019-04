Sérgio Conceição, versão cautelosa: “Acho que ninguém queria apanhar o Liverpool; não o FC Porto, como o Klopp disse”

Alex Telles vai jogar?

"Não sei. Está melhor, mas não sabemos ainda."

A ausência de Herrera vai afetar a forma de jogar da equipa?

"Acho que há duas situações que são importantes de referir: é importante ver em que contexto competitivo está inserido o Liverpool, com desafios de altíssimo nível. Nós... não é bem assim, a verdade é esta. Nós igualamos a agressvidade no jogo porque faz parte do nosso ADN. A nossa estratégia para o jogo tem a ver com isso e com com as ausências do Herrera e do Pepe. Percebendo o poderio do adversário, percebendo as ausências e percebendo que é o primeiro jogo dos quartos de final, temos de ser inteligentes. É um chavão mas é verdade: não interessa quem joga, interessa é a dinâmica que é criada pela equipa: como atacar, onde situar a equipa, o que fazer sem bola... Isso é mais importante do que uma outra peça não jogar."

No ano passo o Liverpool ganhou no Dragão por 5-0

"Não há vinganca nenhuma, isto é um jogo de futebol. Todos os jogos têm histórias diferentes. Nenhum resultado momentâneo pode mudar o rumo da nossa equipa. O que se passou no ano passado foi no ano passado. Não fizemos algumas coisas que devíamos ter feito e o adversário foi muito eficaz no processo ofensivo. É uma equipa fortíssima. Em 16 jogos na liga inglesa, aqui, só empatou dois, com o Machester City e com o Leicester. No ano passado foi finalista da Liga dos Campeões, sabemos dos milhões que tem e é uma diferença grandíssima em relação a nós. Os nossos milhões são o trabalho diário. Esta competçãao valoriza os jogadors e eles tem consciência disso. A oportunidade de estar aqui é fantástica".

Herrera e Pepe viajaram com a equipa, apesar de não poderem jogar

"Foram eles que pediram para vir. Pedi ao senhor presidente e eles vieram. Para ver o espírito que há na equipa. Sao dois capitães."

Pepe disse que quer ganhar a Champions

"O Pepe é muito ambicioso e nós somos todos muito ambiciosos. Há uma história engraçada: um miúdo que queria aprender e chegou ao pé do sábio, só que aquilo demorava algum tempo. Mas ele tinha muita pressa em ser sábio, só queria o resultado final. O importante é o momento, o que temos para ver. Um passo de cada vez. Obviamente temos as nossas metas e objetivos. Mas o foco é amanhã. Ter um resultado positivo é ter um resultado que permita discutir a eliminatória no Dragão."

Klopp disse que ninguém queria defrontar o FC Porto

"Ouvi o mister Klopp. Acho que tem um departamento de comunicação acima da média e fez uma conferência de bom nível. Acho que ninguém queria apanhar o Liverpool, não era o FC Porto, como o Klopp disse. Penso que ele foi simpático. Eu não sonho, eu penso que é possível ganhar aqui amanhã."

Vai ter uma noite descansada?

"Mal de mim se fosse ainda esta noite pensar em quem vai jogar. As coisas já estão praticamente todas preparadas. Depois vamos perceber se é possível jogar o Alex ou não, e aí poderá mudar uma peça. Só se alguem se sentir mal de noite..."

Quando perde diz que fica aziado... e quando perde 0-5?

"Fico mais do que aziado. É outra expressão que não vou dizer aqui [risos]. Ninguém gosta de perder nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ainda por cima em casa, mas já faz parte do passado. Não vale a pena ficarmos colados ao passado."

O FC Porto e o Barcelona são as únicas duas equipas que ainda podem ganhar Liga dos Campeões, Campeonato e Taça

"A humildade faz parte da nossa equipa. Humildade, pensar jogo a jogo e muito trabalho. Estamos a lutar pelo campeonato, estamos na final da Taça de Portugal e estamos nos quartos de final da Liga dos Campões e isso é fruto de muito trabalho e dedicação de toda a gente. Sinto-me um felizardo por trabalhar nesta casa, onde ganhei tanto como jogador. Como treinador já ganhei um bocadinho e espero ganhar mais este ano e nos próximos anos."