“Todos queriam apanhar o FC Porto até terem o FC Porto. Mas as pessoas que sabem de futebol não queriam o FC Porto”

O treinador do Liverpool admitiu hoje que a goleada por 5-0 sofrida pelo FC Porto na época passada pode motivar o campeão português para o jogo de terça-feira, dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Nos oitavos de final da edição de 2017/18, os 'reds' resolveram a eliminatória logo no primeiro jogo, no Estádio do Dragão, ao golearem por 5-0, com três golos do senegalês Sadio Mané, um do egípcio Mohamed Salah e outro do brasileiro Roberto Firmino.

O técnico da equipa inglesa continua a dizer que o resultado foi inesperado: "Foi um jogo estranho, fomos muito cirúrgicos naquela noite", observou Jürgen Klopp, em conferência de imprensa.

Em antevisão ao jogo da próxima terça-feira, da primeira mão dos 'quartos' da principal prova europeia de clubes, Klopp assinalou que o Liverpool tem a vantagem de jogar em casa, mas acredita que "o jogo do ano passado pode servir de motivação" para os portuenses.

"Nesse sentido é mais valioso para o FC Porto do que para nós", admitiu. O técnico disse não estar muito preocupado com as alterações táticas do FC Porto, porque os seus jogadores "estão focados no trabalho que têm de fazer", esperando que sejam "fortes e claros e diretos nos momentos certos".

Klopp avisou para o jogo contra os 'azuis e brancos' pode ser "imprevisível porque são bons a pressionar, bem organizados, cruzam cedo, têm bons defesas, um meio campo forte e criativo, com médios defensivos que cruzam bem".

O treinador alemão reconheceu que a sua equipa está sob grande pressão devido à concorrência do Manchester City na corrida ao título de campeão inglês, mas reafirmou a ambição de continuar a lutar pela Liga dos Campeões, depois de ter sido finalista vencido na época passada (derrota por 3-1 na final, frente ao Real Madrid).

"Não queremos dar sensação que o nosso estádio é um sítio fácil para vir jogar. Estou muito ansioso pelo jogo. Todos queriam o FC Porto até ter o FC Porto. Mas as pessoas que sabem de futebol não queriam o FC Porto", vincou.

O FC Porto defronta na terça-feira, pelas 20:00, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para Anfield.

A segunda mão realiza-se em 17 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.