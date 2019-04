Desperdiçar e ver jogar

Danny Murphy, Lei de Murphy e os 6599 dias entre eles. A primeira vez que o FC Porto encontrou o Liverpool na Europa foi numa noite de março de 2001: Murphy marcou o primeiro golo desta história (Owen fez o outro, 2-0). Esta noite voltaram a jogar, em Anfield, e as coisas não correram nada bem aos portugueses, que continuam sem ganhar em Inglaterra. E tudo começou com um golo de Keita, aos 6’. Foi uma infelicidade (a bola desviou em Óliver). Murphy.

“O resultado do último ano é mais valioso para o Porto do que para nós”, refletia Jürgen Klopp na véspera. Aquele zero-cinco, no Dragão, podia relaxar uns e espicaçar os outros. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Liverpool esteve quase, quase sempre em cima do FCP. E melhor. Muito melhor.

Sérgio Conceição deixou Yacine Brahimi no banco e lançou uma equipa com Danilo, Óliver, Ótavio, Corona, Marega e Soares. Até poderia esboçar-se alguma ousadia no pensamento, mas rapidamente ficou perceptível que Maxi Pereira ia fazer companhia a Felipe e Militão muitas vezes, convidando Corona a descer para formar a linha de cinco. Marega, que teria uma noite infeliz, fechava na esquerda, quem sabe para abrandar as aventuras de Alexander-Arnold.

O FCP até entrou bem, com uma combinação entre Otávio-Corona-Marega, mas o maliano chutou para fora. Apesar do atrevimento no campo dos homens que nunca andam sozinhos, a partir daí foi uma cantiga triste para os forasteiros.

Fabinho, atento e sábio, fazia as coberturas e fechava os triângulos, quando era preciso ajudar a bola a viajar de bota em bota. Keita fez lembrar o Keita do Leipzig, com conduções venenosas e arrojo no toque de bola. Henderson, que oferece dimensão física à inglesa, esteve particularmente bem com bola e chegou-se à frente, complicando a organização defensiva dos portistas. Na frente, nem vale a pena explicar muito, certo? Salah, Firmino e Mané são de outro campeonato…

Aos 6’, Klopp festejou à Klopp. Milner apropriou-se da bola no meio-campo e lançou, de primeira, Mané na esquerda. O camisola 10 esperou, olhou nos olhos Maxi e Corona, e tocou para Firmino na área. O brasileiro, quem sabe o que pensa mais rápido no relvado, meteu atrás para Keita, que chutou e beneficiou de um desvio em Óliver, 1-0.

O campo ficou gigante. O Porto tentava encolher, esmifrar a qualidade dos ingleses, mas também via a baliza de Alisson Becker cada vez mais longe. Precipitações atrás de precipitações. Poucas soluções para sair a jogar. Muito jogo direto. Pouco tempo para respirar e pensar. Os erros acumulavam-se e, depois de um passe de Otávio cheio de sentimento de culpa, Salah apareceu isolado, mas a mancha de Iker Casillas impressionou o egípcio, que desviou para fora.

Alex Livesey - Danehouse

Danilo tentava apagar todos os fogos e até tocava para começar curto, mas não havia serenidade para guardar a bola longe dos pés dos rapazes de vermelho. O Liverpool de Klopp é como Klopp: urgente, alegre e esfomeado.

E foi numa destas vagas imparáveis, como as ondas do mar que acabam sempre por vir, que o Liverpool chegou ao dois-zero. Firmino, recuado como gosta, encontrou Henderson perto do corredor direito. O capitão dos reds estava ali para fazer a cobertura à subida de Arnold. A linha do Porto estava montada com cinco homens, desta vez com Marega a fazer de quinto homem. Henderson descobriu Arnold naqueles buracos que só os futebolistas deste nível logram fazer; o lateral cruzou, Firmino encostou, 2-0.

Marega, tal como aconteceria três ou quatro vezes durante o jogo, teve oportunidades para marcar, umas mais flagrantes do que outras. Com a canhota, obrigou Alisson a ir ao chão. Foi uma bela bola de Óliver, que viveu amordaçado quase todo o jogo. O perigo dos caseiros era sempre mais perigoso do que o perigo dos outros, por isso Firmino ameaçou o três-zero, depois de um passe sublime de Keita.

Brahimi já aquecia.

Antes da segunda parte arrancar, Iker Casillas foi aplaudido pelos adeptos ingleses atrás da baliza. Genial, diria o espanhol.

A segunda parte não teria golos e até teve um Liverpool mais contido, menos avassalador. O heavy metal de Klopp talvez esteja a amolecer. Talvez o alemão considere que seja útil, por vezes, controlar o jogo com a posse de bola. O FCP continuaria sem ideias.

Brahimi entrou aos 62’ e, nos momentos posteriores, até se viu a equipa com mais coragem para passar a bola aos colegas. Não durou muito, é certo, mas voltaria a ver-se a mesma atitude. O argelino não teve muitas oportunidades para assustar aquela gente, mas trouxe firmeza na alma.

É verdade também que a pressão do Liverpool era menos intensa.

Os reds continuavam a explorar as linhas, com Mane, Firmino e Salah, que, ainda assim, foi travado várias vezes por Militão, um dos melhores do FCP. Do outro lado, Van Dijk ia dando ralhetes e cortava quase tudo.

Sérgio Conceição acabaria por lançar ainda Bruno Costa (por Óliver) e Fernando Andrade (Maxi), mas pouco ou nada mudaria. Nem o desacerto de Marega, que aos 78’ voltou a ter uma bola dentro da área. A canhota chutou para fora. Otávio implorava, junto à pequena área, por um bilhete para a glória.

Apito final em Anfield. A primeira parte até obrigou a memória a contar coisas do passado, mas a segunda metade trouxe mais calma, menos desatino.

Dois-zero: difícil mas recuperável. Agora não há nada a perder. Mas é melhor deixar todos os Murphys fora do Estádio do Dragão.

