Eu sei que é apenas heavy metal - mas eles gostam

O duelo da vertigem, parte II. Se excluirmos a segunda mão dos “oitavos” da última temporada, relativizada depois do 0-5 do Dragão, o jogo desta terça-feira (TVI e Eleven Sports 1, 20h) é um segundo exame continental muito complicado para o FC Porto de Sérgio Conceição. Um exame vários níveis acima daquele apresentado pela Roma, que defrontou e ultrapassou na eliminatória anterior, sobretudo graças a um bom desempenho no Dragão depois da derrota no Olímpico.

Em Anfield mora uma equipa que até parece ter recuperado o melhor Mohammed Salah, uns furos abaixo do que mostrou na última temporada, extraordinária no capítulo individual. Mesmo com a forma menos expansiva do egípcio, o Liverpool foi conseguindo manter, mesmo assim, grande parte da explosão ofensiva, mais assente em Sadio Mané e Roberto Firmino, e até tem evoluído na consistência defensiva, com a liderança do gigante holandês Van Dijk.

Um ano e dois meses, mais dia menos dia, depois de ter sido goleado em casa com golos de Mané (3), Firmino e Salah, o tal tridente infernal dos ingleses, o campeão português tem de estar preparado para ser novamente levado aos limites do foco e concentração, além dos da energia e capacidade física a disponibilizar nos duelos individuais.

Um futebol de pressão alta, incisiva e intensa, e forte reação à perda, com a exploração ainda dos espaços deixados vazios com transições velozes e assertivas, é a proposta de sempre de Jürgen Klopp. Cada jogador tem de estar comprometido durante 90 minutos a dar tudo, criando o tal futebol heavy metal com que é rotulado. Pode parecer redutor, mas é um pouco pegar na ideia portista e amplificá-la através do natural maior talento dos jogadores, da repetição ao longo de anos de trabalho e, obviamente, das diferenças que cada um dos treinadores acrescenta do seu cunho pessoal a cada processo da equipa.

A filosofia Klopp nasceu no Mainz, quando passou de lateral-direito a treinador principal, face ao insucesso dos sucessores do muito considerado Wolfgang Frank, cresceu em Dortmund como antítese ao futebol desenhado pelo Bayern - que parece ainda mais sustentada em Liverpool.

É nesse sentido que podemos dizer que o aprendiz Sérgio Conceição defronta um mestre, conhecedor de todos os truques e variantes de algo que ele próprio desenvolveu e transformou à sua imagem, o chamado gegenpressing, a teoria da pressão e contrapressão. A montanha parece obviamente enorme e, se no futebol não há impossíveis, o favoritismo está todo do lado de lá. O FC Porto vai tentar contrariá-lo com a sua própria ideia, um futebol vertical, assente na perseverança e força física de Marega, tentando ganhar o maior número de segundas bolas possível.

Talvez porque o que tem pela frente seja uma autêntica batalha, Klopp reforçou que os dragões não estavam na sua lista de desejos para os quartos de final. Porque o FC Porto não sabe jogar de outra forma, ao ter o seu carácter tão umbilicalmente ligado ao do treinador, espera os de Liverpool um confronto físico quase sobre-humano num momento crucial da temporada. E claro que o alemão prescindiria de tais excessos.

Em plena luta pelos títulos nacionais, que tanto no caso dos “Reds” como dos azuis e brancos são, em teoria, prioridade, há até aí alguma maior profundidade do lado dos da casa, que até têm apenas o lateral-esquerdo Andrew Robertson suspenso.

Pepe e Herrera são certamente mais sentidos, pela experiência e pela influência que, sobretudo o mexicano, têm na equipa de Conceição: não só pela definição com bola, mas também pela liderança no momento defensivo, comandando eventuais ondas de pressão na primeira fase de construção dos adversários.

Klopp pode jogar um pouco mais com o 11, pensando em paralelo na receção ao Chelsea no domingo, enquanto o técnico portista está obrigado a fazê-lo face às ausências já confirmadas e que podem alargar-se caso a esperada recuperação de Alex Telles não se concretize. Depois haverá para os dragões a visita a Portimão.

Em termos históricos, o conjunto britânico só por uma vez perdeu em casa para uma equipa portuguesa e aconteceu perante o Benfica na segunda mão dos oitavos da Champions de 2005-06. O FC Porto também tem contra si o peso de nunca ter vencido em Inglaterra, somando três empates e 15 desaires, apesar de ter eliminado o Manchester United na corrida ao segundo título europeu da sua história, em 2003-04, com José Mourinho. Há muito que Conceição vem dizendo que não liga a estatísticas e a históricos e neste caso é mesmo o melhor que tem a fazer.

O duelo inglês

Tottenham e Manchester City (Eleven Sports 2, esta terça-feira, 20h) nunca se defrontaram na Europa, mas os jogos oficiais em Inglaterra são já 156, com empate técnico: 60 triunfos para os “Spurs”, 35 empates, 61 vitórias para os “Cityzens”, somadas Premier League e a antecessora First Division, Taça, Taça da Liga e Championship, o segundo escalão.

Depois deste duplo confronto haverá ainda reencontro no Etihad na jornada 35, três dias depois da segunda mão e que poderá ter impacto na corrida ao título. Na primeira volta, a 29 de outubro, os de Pep Guardiola venceram por 1-0, com um golo solitário de Mahrez. O encontro realizou-se em Wembley, casa emprestada aos londrinos, que agora já contam com um White Hart Lane a cheirar a novo por todos os cantos.

Se o Tottenham está a fazer um campeonato dentro das expectativas, no terceiro posto da tabela – foi a única equipa que não se reforçou nos mercados de inverno e verão –, no Manchester City fala-se baixinho sem que se assuma uma espécie de “tetra”: Guardiola garante que é quase impossível ser feliz nas três frentes que tem pela frente - campeonato, Taça e Liga dos Campeões, uma vez que a equipa já conquistou a Taça da Liga (e até a Charity Shield, a supertaça, que não é considerada competição oficial e, como tal, não entra nestas contas).

As perspetivas de chegar às meias-finais são altas, embora um jogo a eliminar coloque questões diferentes, por muito que o rival seja velho conhecido. O objetivo, para quem já foi campeão e tem construído não só uma grande equipa mas também uma forma muito própria de dominar os encontros com um estilo bastante refinado e meticuloso, é obviamente a prova continental – aqui um pouco ao contrário do Liverpool, o seu grande rival no panorama interno.

Já o Tottenham aparenta estar um pouco mais perto do seu limite. Encontra-se nos quartos de final pela primeira vez em oito anos, ao contrário do City, que chega aqui pela terceira vez nas últimas quatro edições. Se os de Pep piscam o olho à “orelhuda” há algum tempo, os de Pochettino ainda parecem longe de poder sustentar a ambição.

O favorito está, à partida, encontrado. Com um futebol associativo, que não costuma dividir a posse de bola, o Manchester City conta com a explosão de Sterling e Sané, a criatividade de Bernardo Silva e do recuperado Kevin de Bruyne, a fiabilidade de David Silva e a sagacidade de Agüero, entre outros, para justificá-lo. Do outro lado há um conjunto muito bem organizado pelo argentino Mauricio Pochettino, que assenta sobretudo na qualidade do homem mais adiantado, o goleador e criador de oportunidades Harry Kane, e na clarividência de Eriksen para tentar explorar os erros do rival. O ouro, para os “Spurs”, pode estar na transição ofensiva.

Cristiano e um Ajax de novo total

Depois de bater o crónico vencedor Real Madrid com uma exibição magistral no Bernabéu, o Ajax volta a encantar o mundo. Todos viram semelhanças com as equipas de Michels, Kovacs e Cruijff nos anos 70, que conquistaram três títulos europeus seguidos, o último perante a Juventus, mas também com a de 194-95, então com Louis van Gaal ao comando e que falhou o bis no ano seguinte, nos penáltis, frente à… “Vecchia Signora”. Os destinos de ambos parecem ligados sempre que os de Amesterdão conseguem subir o nível e colocar-se lado a lado com os maiores do continente.

Muito perto do oitavo campeonato consecutivo em Itália, negado temporariamente pelo Nápoles com o empate no San Paolo frente ao Génova, todos os olhos de Turim estão na conquista da Liga dos Campeões. Foi para isso que a Juventus investiu 100 milhões em Cristiano Ronaldo, o “plus” que os transalpinos sentem necessitar depois de apenas dois títulos em nove finais e à beira da terceira meia-final em cinco temporadas. O Ajax, por sua vez, tem quatro troféus em seis possíveis.

Os dois emblemas defrontaram-se 12 vezes e os holandeses apenas venceram duas, nenhuma depois de 1974. Houve mais quatro empates e seis triunfos italianos.

Cristiano continua a treinar para estar a cem por cento esta quarta-feira, no Arena (Eleven Sports 1, 20h). O português mantém a ambição e até queria entrar em campo frente ao Milan no clássico do passado fim de semana, mas foi impedido pela equipa técnica.

O lateral-direito marroquino Mazraoui está suspenso na equipa orientada por Erik ten Hag, que voltou no domingo ao comando da liga holandesa, depois de nova escorregadela do PSV, e pode ainda conquistar a Taça, em que terá pela frente o Willem II. Uma época que pode também vir a ser extraordinária para os “ajacied”.

Do lado transalpino não há castigos, mas vários jogadores recuperados de lesão, como Dybala e Khedira, que já defrontaram o Milan, e baixas certas para a partida: Cáceres, Douglas Costa, Barzagli e Emre Can. Cuadrado não está inscrito.

Se os italianos têm o histórico, a qualidade do plantel e Cristiano Ronaldo, os holandeses prometem voltar a inspirar-se na técnica de jogadores como Ziyech, Tadic, Frenkie de Jong, De Ligt e David Neres para voltar a fazer história. Dois estilos diferentes vão estar em campo: uma ideia mais positiva e pura nos holandeses e uma filosofia mais cerebral e de aparente menor risco nos italianos. Certamente um choque de grandes dimensões.

Messi e Suárez contra a vitamina Solskjaer

Uma Taça das Taças ganha pelo Manchester United (1990-91), duas Ligas dos Campeões conquistadas pelo Barcelona (2008-09 e 10-11) – este é o saldo das finais entre os dois gigantes. Já sempre que houve uma eliminatória a duas mãos, os ingleses levaram a melhor: quartos de final da Taça das Taças de 1983-84 e meias-finais da Champions de 2007-08. Todos os jogos somados, no entanto, há mais um triunfo para os espanhóis: quatro vitórias para o Barça, quatro empates e três vitórias para o United.

O favoritismo pertence naturalmente ao Barcelona, que com o título espanhol bem encaminhado sem grande esforço vira todas as atenções para o troféu continental. Se as exibições não têm sido esplendorosas com Ernesto Valverde, a verdade é que os “culé” continuam bem eficazes e têm tido Lionel Messi e Luis Suárez em grande forma nas partidas mais recentes.

Os de Old Trafford, que recebem os catalães esta quarta-feira (Eleven Sports 2, 20h), arrancaram em grande no pós-Mourinho, com oito triunfos seguidos, e até eliminaram com uma equipa recheada de miúdos o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, mas atravessam agora fase menos ofuscante, com duas derrotas frente ao Wolves, uma na Taça de Inglaterra, e outra no Emirates, perante o Arsenal, o que ajudou a fazer a equipa tombar para o 6º lugar da Premier League.

É a primeira vez que os ingleses se apresentam nos quartos de final desde 2013-14, o que demonstra bastante a quebra de força nos últimos anos desde a reforma de Alex Ferguson, mas do lado dos catalães também é verdade que nas últimas três edições não passaram desta fase (eliminados por Roma, Juventus e Atlético Madrid, do mais recente para o mais distante). O Barcelona é, no entanto, a némesis do Manchester United na Europa, tendo infligido aos ingleses a maior derrota: 4-0 na fase de grupos de 94-95, com bis de Stoichkov, e golos ainda de Romário e Ferrer.

Marcus Rashford, que está a ser cobiçado pelos catalães, e Ander Herrera falharam o embate com o Wolves, Alexis Sánchez, Darmian e Valencia continuam a recuperar de lesões. No Barça, Dembelé tem sido baixa e Rafinha enfrenta meses de paragem. Já os defesas Vermaelen e Umtiti voltaram a ser opção para Valverde.

Com Messi já com oito golos marcados na competição esta época, a par do já eliminado Lewandowski (Bayern), o Barcelona em aparente velocidade de cruzeiro e sinais de quebra do outro lado do campo, parece óbvio quem tem mais probabilidades de chegar às meias-finais. Aí, terá FC Porto ou Liverpool pela frente.