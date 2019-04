Não se preocupem, ele está bem: Ronaldo convocado para defrontar o Ajax

Depois de ser substituído, por lesão, no Portugal-Sérvia, a 25 de março, Cristiano Ronaldo ainda não tinha integrado uma convocatória da Juventus... mas deve estar pronto para jogar na Holanda, quarta-feira.

Os italianos disputam a 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Ajax e Ronaldo faz parte da lista de convocados de Massimiliano Allegri, ainda que a convocatória em questão inclua, para já, 21 jogadores.

Ainda assim, é provável que Ronaldo já esteja apto para ser utilizado frente aos holandeses que, na eliminatória anterior, derrotaram o Real Madrid. Terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, João Cancelo praticamente confirmou a presença do colega: "Cristiano treinou-se com a equipa e está pronto. Penso que será convocado, veremos se será titular. É algo que cabe ao treinador decidir".

Giorgio Chiellini e Emre Can são ausências confirmadas para o embate, uma vez que ambos estão lesionados e ficaram em Itália.