Sem Pepe, sem Herrera. Talvez com Alex Telles

O FC Porto, sem Pepe e Herrera, visita hoje o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, adversário que nunca conseguiu vencer e que, na temporada passada, ‘atropelou’ os ‘dragões'.

Com os internacionais português e mexicano castigados, e com Alex Telles em dúvida devido a lesão, o técnico Sérgio Conceição vai ter algumas ‘dores de cabeça’ para compor o ‘onze’, já que Loum, Manafá e Mbemba não estão inscritos na competição.

Ainda assim, no Dragão existe a ambição de ‘palmilhar’ caminho rumo às meias-finais, onde o FC Porto, único representante luso nesta fase, não chega desde 2003/04, quando conquistou o último título europeu do currículo, sob o comando de José Mourinho.

A tarefa dos ‘azuis e brancos’ não se afigura fácil, tendo em conta o histórico frente ao atual líder da liga inglesa e finalista da Liga dos Campeões da temporada passada. Em seis encontros com os ‘reds’, o FC Porto nunca somou qualquer triunfo, averbando três derrotas e três empates.

De resto, na temporada passada, os ‘dragões’ foram eliminados da prova ‘milionária’ precisamente pelos ingleses, nos oitavos de final. Na primeira mão, o Liverpool inflingiu ao FC Porto uma goleada por 5-0, antes de confirmar a passagem em casa, com um nulo (0-0).

No emblema britânico, Jürgen Klopp não terá à disposição o lateral-esquerdo Andy Robertson, suspenso, sendo que esta é mesmo a única limitação do técnico, que vai poder contar com todos os ‘pesos pesados’ do plantel, como são os casos de Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah.

A partida será dirigida pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz e tem início marcado para as 20:00.

À mesma hora e a pouco mais de 300 quilómetros de distância, em Londres, o outro duelo do dia vai colocar frente a frente dois emblemas ingleses, Tottenham e Manchester City, terceiro e segundo classificados da ‘Premier League’, respetivamente.

Com o internacional português Bernardo Silva em destaque, os ‘citizens’ vêm de oito vitórias consecutivas em todas as competições e, além de se manterem na luta pelo título em Inglaterra, procuram chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, algo que apenas conseguiram por uma vez, em 2015/16.