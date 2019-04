Sérgio Conceição: “Isto ainda não acabou”

A IDEIA

"Tentámos dificultar ao máximo aquilo em que o Liverpool é extremamente forte. Tentar reduzir aquilo que era o espaço no nosso terço defensivo. O Salah e o Mané tanto jogam por fora como por dentro, são extremamente perigosos, achei que podíamos estar mais equilibrados, sem perder aquilo que era nossa vontade, que era fazer golos. Por isso tínhamos uma referência na frente, o Moussa numa posição um pouco diferente, e o Otávio como terceiro médio a partir da direita. Entrámos bem no jogo, sofremos o primeiro golo numa bola prensada, o segundo num erro individual, pois a facilidade com que fazem esse golo não é normal, tendo nós mais gente na grande área.

QUEIXAS

"Na segunda parte tentámos retificar uma ou outra situação de posicionamento, principalmente no lado esquerdo do meio-campo e do Marega. Na segunda parte tivemos mais uma situação ou outra e um ou dois casos que são discutíveis. Não vou comentar a arbitragem, não vou dizer nada sobre o que se passou"

ESPERANÇA

"O grupo percebeu que fizemos um jogo competente, podíamos ter levado outro resultado daqui. Só o Bayern é que não perdeu aqui"

"Estamos a meio de uma eliminatória, estamos no intervalo, quero agradecer aos adeptos que estiveram aqui e também aos que estiveram a sofrer em casa. Isto ainda não acabou. Não deixámos de ter três ou quatro ocasiões, se fossem mais rigorosos teria havido golos para o FC Porto"