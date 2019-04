Eu vi o Cristiano Ronaldo jogar. E você?

Os anglo-saxónicos chamam-lhe bucket list: é, simplesmente, uma lista de coisas que um ser humano deve fazer antes de morrer. Pode ser viajar para aqui ou para ali, fazer isto ou aquilo, ler um livro ou outro, ver algo marcante, enfim, o que quiserem.

No fundo, são coisas, locais, acontecimentos ou pessoas que marcam uma vida. E, no futebol, quem é adepto da modalidade, dirá um dia aos netos - ou escreverá na sua bucket list - assim:

eu vi o Cristiano Ronaldo jogar.

Em Portugal, em Inglaterra, em Espanha, em Itália; pela seleção, pelo Sporting, pelo Manchester United, pelo Real Madrid ou pela Juventus...

eu vi o Cristiano Ronaldo jogar.

Michael Steele

Seria terrivelmente redutor resumir o Ajax-Juventus desta noite ao internacional português, sim, mas seria igualmente enganador fazer crer que este homem é só mais um avançado.

Uma vez e outra vez e outra vez e outra vez, Ronaldo decide - mesmo depois de estar duas semanas lesionado - e não há ninguém como ele nos quartos de final, nas meias-finais e nas finais da Champions: já são 41 golos marcados (o total de CR7 na prova ascende a 125 golos, em 161 jogos). Perto disso só Messi, com... 16 (total de 108 golos).

Aliás, se a Juventus ainda está na Champions, bem pode agradecer a Ronaldo, que não só marcou os três golos que eliminaram o Atlético de Madrid, nos oitavos de final da prova, como marcou esta noite o golo que deixa tudo em aberto para a 2ª mão dos quartos de final, a disputar na próxima terça-feira, em Turim.

Um golo que foi, já em cima do intervalo, tão belo quanto cruel: João Cancelo cruzou e Cristiano Ronaldo pairou nas alturas para cabecear para o 1-0 que penalizava fortemente os holandeses.

É que, sem a eficácia do número 7, a Juventus bem poderia ter ficado em maus lençóis perante aquela que é, nos tempos que correm, provavelmente a equipa mais encantadora do futebol europeu.

Não tem os milhões que os outros têm, não; não tem as estrelas que os outros têm, não; mas, ainda assim, é tão boa - senão mesmo melhor - do que os outros, particularmente em termos ofensivos.

Por dentro, por fora, mais à frente ou mais atrás, o Ajax combina e troca a bola como poucas equipas no mundo, mesmo quando parece nem haver espaço, e ninguém diria, à primeira vista, que os holandeses não chegavam tão longe na Europa desde 2003 - e há que notar que começaram esta Champions na fase de qualificação.

TF-Images

É certo que até foi a Juventus a ameaçar o golo primeiro - Federico Bernardeschi esteve quase a marcar; por duas vezes, com uma delas a ser magnificamente resolvida por Frenkie de Jong, o jovem de 21 anos que na próxima época estará no Barcelona -, mas o Ajax não demorou muito a responder - Hakim Ziyech também esteve perto de acertar na baliza adversária e, depois, foi a vez de Donny van de Beek falhar uma oferta de Dusan Tadic.

O Ajax dominava, mas nem sempre controlava - falta-lhe qualidade e consistência defensiva, coletivamente falando - e foi assim que, em cima do intervalo, levou com o tal cinismo italiano.

JOHN THYS

Mas quem tem a audácia de mudar o futebol como o conhecíamos - nos anos 70, com Rinus Michels e Cruyff; 80, com Cruyff e Van Basten; e 90, com Louis van Gaal e os irmãos De Boer - também tem personalidade suficiente para continuar a perseguir as suas ideias e ter sucesso com elas.

Logo no início da 2ª parte, depois de uma falha de Cancelo, David Neres irrompeu pela esquerda, entrou na área e, com um belíssimo remate, ultrapassou Szczesny.

Soccrates Images

1-1 justo que rapidamente se tornaria injusto: houve, na 2ª parte, muito mais Ajax do que Juventus. Com os holandeses a terem Frenkie a baixar para construir atrás, os três da frente a juntarem-se no meio, os laterais a darem largura e Schone e Beek a aparecerem entre os setores adversários, foram criando várias oportunidades de golo, mas nenhuma concretizada.

Quando Jurgen Ekkelenkamp entrou e nos fez apreciar ainda mais estes holandeses que gostam mais da sua formação do que de estrangeiros contratados a peso de ouro, a história do jogo quase ficava cinematográfica: o jovem de 19 anos acabado de entrar, que se estreou esta noite na Liga dos Campeões, teve nos pés o segundo golo, mas a bola não colaborou com a narrativa.

Do outro lado do campo, já com Ronaldo bem mais apagado, também fruto do óbvio recuo de linhas da Juventus, foi Douglas Costa, que entrou na 2ª parte, a inventar sozinho uma jogada que acabou no poste esquerdo da baliza de André Onana.

Lars Baron

Aquela seria a última grande oportunidade do jogo, como que a lembrar-nos que, em Turim, a Juventus será outra - como aconteceu com o Atlético de Madrid.

Mas este Ajax também tem algo que poucos podem reclamar: a ousadia de jogar assim, ao ataque, em qualquer campo - que o diga o Real Madrid, que foi goleado no Bernabéu, por 4-1, na 2ª mão dos oitavos de final.

Pode não ser uma laranja mecânica, mas também já dá para dizer:

eu vi o Ajax dar show de bola.

E... ganhar a Champions?