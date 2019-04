É uma espécie de maldição: Messi e os quartos de final da Liga dos Campeões

Dono de recordes, autor de chamados “golaços”, é o melhor marcador da Liga dos Campeões nesta temporada, com oito golos, e já conta com 43 só nesta época - e a isto somam-se cinco bolas de ouro. No entanto, nem todas as marcas de Lionel Messi são positivas. Depois da vitória esclarecedora do Barcelona frente ao Lyon, por 5-1, em Camp Nou, para a Champions, e com Messi a bisar e deixar a sua marca, o capitão do barco rumou aos quartos de final da liga milionária, com a sua tripulação a bordo.

Mas Messi vai ter de ir contra os ventos que o têm afastado dos golos nos “quartos", colocando um ponto final nos seis anos que já lá vão sem marcar nesta etapa da competição. Apesar da vantagem por 1-0 na primeira mão sobre o Manchester United, o golo nem sequer foi marcado pela equipa espanhola. A bola foi para o fundo das redes guardadas por De Gea, depois de um desvio de Luke Shaw, que marcou um autogolo, e deu uma grande ajuda para a passagem do Barcelona às meias-finais da competição.

Mas vamos àquilo que nos diz a história. O Barcelona continua na luta por um lugar nas “meias”, assim como a Juventus de Cristiano Ronaldo, que também joga hoje frente ao Ajax. Os dois gigantes do futebol desta geração podem voltar a encontrar-se. No entanto, a estatística não é favorável para Lionel Messi. Cristiano Ronaldo leva 41 golos nas fases decisivas da prova - quartos-de-final, meias-finais e finais -, contra 16 de Messi.

Uma diferença surpreendente, mas, se olharmos para os números, a última vez que o argentino marcou nos quartos de final foi frente ao Paris Saint-Germain, na época 2012/13, 2-2 em pleno relvado do Parque dos Príncipes. Mas, mesmo assim, Messi já conseguiu marcar depois disso nas meias-finais, em 2014/15, frente ao Bayern de Munique. A partir daí, golos só nos "oitavos" de na fase de grupos.

Os últimos três anos do argentino na competição têm sido para esquecer, ou talvez para relembrar, na esperança de que hoje, frente ao Manchester United, a história seja diferente. Ora vejamos. Na temporada 2015/16, o Barcelona caiu nos quartos de final frente ao Atlético de Madrid. Em Camp Nou, Luis Suárez deixou uma esperança nos corações dos catalães, ao marcar dois golos, mas o Atlético também marcou um. A passagem à fase seguinte da Champions viria a ser apenas um vislumbre, quando Antoine Griezmann levou à loucura os adeptos madrilenos. 2-0 na 2ª mão, e 2-3 foi a conta final na eliminatória. Barcelona eliminado e Messi esquecido.

Um ano depois, o Barcelona voltou a ver as meias-finais por um canudo. Foi ao estádio da Juventus perder por 3-0 e, em Camp Nou, o resultado não foi além de um empate a zero. Mais uma vez, Messi não conseguiu mudar o destino do Barcelona, onde nem Suárez, nem Neymar conseguiram ajudar. E, o ano passado, a história não foi melhor: o Barcelona voltou a ser eliminado, adivinhe-se em que fase... exatamente, nos quartos de final. Desta vez, por uma surpreendente Roma. O resultado final da eliminatória foi 4-4, mas o golo de Dzeko em Camp Nou foi o que bastou para deixar uma réstia de esperança à equipa romana que, na segunda mão, vestiu as armaduras e partiu para uma guerra desenfreada no Estádio Olímpico de Roma, que na verdade mais parecia o Coliseu da cidade. O Barcelona perdeu por 0-3. Baseando-se no resultado da 1ª mão, parecia já estar ganho para a equipa espanhola, mas os romanos honraram a história dos seus antepassados, e venceram a batalha.

Resumindo: o barco do Barcelona tem naufragado, nos últimos anos, neste mar agitado que é a Liga dos Campeões. A última conquista da competição foi precisamente em 2014/15, com um triunfo de 3-1, perante a Juventus... e Messi não marcou na final. Há quem diga que as histórias se repetem, e que até a moda é um ciclo... Portanto, quem sabe se a final de há quatro anos não se voltará a repetir?

Mas, historicamente, Cristiano Ronaldo costuma levar a melhor na Champions. A equipa catalã não só não tem passado dos quartos de final, como tem visto o seu rival direto, o Real Madrid, a vencer a competição por três vezes consecutivas. Hoje, o Barcelona já não tem de se preocupar com o rival, que o Ajax tão gentilmente eliminou, e humilhou, em pleno Santiago Bernabéu, nos oitavos de final. Jogam em território espanhol, com Lionel Messi a ter uma oportunidade para pôr fim à maldição dos quartos de final da Champions, que o persegue não só a ele, no que a golos diz respeito, mas também à equipa, que teima em passar às meias-finais da competição.