Van der Sar e a lição do Ajax de 95: “Eles tiveram fé no clube”

A história é mais ou menos conhecida. No ano passado, Edwin van der Sar e Marc Overmars, duas lendas e os atuais responsáveis pelos destinos do Ajax, sentaram sete meninos talentosos numa sala. Convenceram-nos, com o verbo e um vídeo, a ficarem. Apenas Justin Kluivert saiu para a Roma.

“Nós dissemos: ‘Se querem ser lendas do Ajax, têm de ganhar alguma coisa grande’. Aos meus olhos, foi muito inspiracional”, conta esta terça-feira ao “The Guardian” Van der Sar, o mítico guarda-redes holandês. Esta noite joga-se a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões (20h) entre Ajax-Tottenham.

“Eles tiveram fé no clube”, continua a contar ao diário britânico sobre a decisão de André Onana, Matthijs de Ligt (a história deste central especial, AQUI), Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg e David Neres. “Precisámos de dizer aos nossos jovens jogadores: esperem por nós, acreditem em nós. Vamos fazer uma equipa que será competitiva. Isso fez milagres para nós.”

VI-Images

É apenas a segunda vez que estes clubes se encontram nestas andanças do futebol europeu. A primeira vez foi em 81, na primeira ronda da Taça das Taças. Os londrinos ganharam os dois jogos: 3-1 em Amesterdão (Falco-2, Julio Villa; Soren Lerby) e 3-0 no White Hart Lane (Tony Galvin, Mark Falco, Osvaldo Ardiles). Os spurs só cairiam nas “meias” com o Barcelona de Udo Lattek, graças a um golo de Allan Simonsen.

Nesta entrevista ao “The Guardian”, van der Sar valoriza o seu passado de futebolista e compreende que os miúdos terão de levantar voo um dia, mas pede-lhes três, quatro boas temporadas.

Neal Simpson - EMPICS

O ex-guarda-redes revela algo que o deixou hesitante: o dinheiro investido nas contratações de jogadores já feitos, como Dusan Tadic e Daley Blind. Mas depois lembrou-se do que aconteceu em 95, com Louis van Gaal. A bons rapazes como Davids, Seedorf, Overmars, irmãos de Boer e Kluivert juntaram-se Frank Rijkaard e Danny Blind, o pai de Daley. “Eles tinham jogado Campeonatos do Mundo e ganhado a Liga dos Campeões. Refletimos sobre o sucesso de 95. Quisemos combinar a abundância do talento jovem com experiência.”

Depois de eliminar Real Madrid e Juventus, e numa altura em que o Ajax corre pelo triplete, Edwin van der Sar não tem dúvidas: “Alcançámos um nível de futebol que ninguém esperava”