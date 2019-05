435,75 milhões de euros põem um sorriso destes em qualquer um

São apenas três os anos que separam o Liverpool de hoje do Liverpool que perdeu a final da Liga Europa contra o Sevilha. Neste espaço de tempo, a equipa inglesa, com o capitão Klopp ao leme, conseguiu impor-se, e muitas coisas mudaram. Para estar na posição que a equipa está, remodelações foram feitas por parte do treinador, que nas últimas três temporadas gastou €435,75 milhões - tudo bem que a venda de Philippe Coutinho ao Barça ajudou a financiar parte destas remodelações, pois foi vendido por €142 milhões.

O treinador do Liverpool teve que desconstruir a equipa e começar a remontar o seu exército. Foi em Roma que encontrou aquele que viria a ser o guarda-redes titular, Alisson, que custou €72 milhões. E ainda na defesa era preciso apostar, e foi mesmo ali ao lado, no Southampton, que encontrou a galinha dos ovos de ouro, Virgil van Dijk. Muitos acharam que o Liverpool tinha perdido a cabeça por pagar cerca de 84 milhões pelo holandês, mas o tempo viria a provar que o instinto de Klopp estava certo. Por várias vezes eleito o “melhor jogador da Premier League” do mês, foi mesmo escolhido como "jogador do ano" da prova.

Mas as alterações não ficaram por aqui. No ataque, Firmino era bom, mas não chegava, e estava perto de aparecer um trio que viria dar dores de cabeça aos adversários. Klopp já tinha essa arma mortífera, mas decidiu adquirir duas balas capazes de perfurar qualquer defesa: a primeira foi Sadio Mané, transferência no valor de €41,2 milhões, também, do Southampton, e que já conta com 57 golos ao serviço dos reds. A segunda foi Mohamed Salah, transferência da Roma no valor de €42 milhões, e que já conta com 69 golos em apenas duas épocas. Estas duas aquisições juntaram-se a Roberto Firmino, com 66 golos marcados. Estes três formam o trio mais temível do futebol europeu, com 192 golos ao serviço do Liverpool.

Para Klopp só faltava reforçar mais o meio-campo, e este ano conseguiu-o. Já tinha garantido Wijnaldum por €27,5 milhões, na época de 2016/17, ao Newcastle. Nesta temporada conseguiu Fabinho por €40 milhões, jogador que veio do Mónaco, e Keita por €54 milhões, proveniente do Leipzig.

A verdade é que Klopp conseguiu reabilitar a equipa do Liverpool em três anos e ocupou algum espaço nas melhores equipas da Europa atualmente. No entanto, ainda não conseguiu ganhar nenhum título. O Liverpool continua na luta pelo troféu da Liga dos Campeões, que ganhou pela última vez em 2004/05, e ainda espera por uma escorregadela do Manchester City na Premier League para alcançar o título de campeão inglês, momento que persegue desde 1989/90.