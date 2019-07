Sorteio da Liga dos Campeões: FC Porto vai à Rússia

O FC Porto vai defrontar o Krasnodar, da Rússia, na 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, sendo que estes dois jogos não serão o último desafio para os portistas se quiserem chegar à milionário competição - caso ultrapassem os russos, os portugueses terão, ainda, de enfrentar o playoff.

O vice-campeão português, que era cabeça de série no designado caminho das ligas - destinado a clubes que não se sagraram campeões nos respetivos países -, vai defrontar o terceiro classificado do campeonato russo da época passada, que disputa pela primeira vez o acesso à 'Champions'.

Quanto a datas, fica ainda por saber o dia em que o FC Porto viaja para Rússia para a 1.ª mão - 6 ou 7 de agosto.

Em 2018-19, o Krasnodar terminou a liga russa no terceiro lugar, atrás do campeão Zenit (64 pontos) e com os mesmo pontos do Locomotiv de Moscovo (56 pontos), tendo marcado 55 golos e sofrido 23 nas suas 16 vitórias, oito empates e seis derrotas no campeonato.

Treinados por Murad Musaev, os russos alinham, preferencialmente, em 4x3x3, e tem no extremo Wanderson, no médio Tony Vilhena (comprado ao Feyenoord) e no extremo Viktor Claesseon os seus jogadores mais perigosos.

Caminho das Ligas

Basileia/PSV-LASK Linz

Dínamo Kiev-Club Brugge

Krasnodar-FC Porto

Basaksehir-Olympiacos/Viktoria Plzen



Caminho dos campeões:

CFR Cluj/Maccabi Tel Aviv-Celtic/Nomme Kalju

APOEL/Sutjeska-Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/Dínamo Zagreb- Valetta/Ferencvaros

Estrela Vermelha/HJK-The New Saints/Copenhaga

Maribor/AIK-BATE Borisov/Rosenborg