Danilo e a zanga com Sérgio Conceição: “Não temos que esclarecer nada. O que aconteceu está entre nós”

Expetativas para a Champions

"As expetativas são sempre grandes, é um jogo de Champions, queremos passar esta eliminatória e estar na fase de grupos. Vemos o jogo com muita ambição, é um adversário difícil, que pratica um bom futebol, conhecemos as suas debilidades. Treinamos durante bastante tempo na pré-época para começar em grande forma este desafio".

Primeiro jogo oficial do FC Porto e o Krasnodar já leva quatro jogos oficiais

"Creio que não é uma desvantagem. Os jogos da pré-época foram sempre bastante exigentes. Na nossa mentalidade vemos os jogos como jogos para ganhar, por isso estamos preparados para isso, apesar de ser o primeiro jogo oficial."

O Krasnodar não é o típico clube russo, porque o presidente também não é o típico oligarca russo Será dos poucos clubes a ter subido à primeira divisão do futebol de um país sem, de facto, alguma vez ter sido promovido desportivamente. O FC Krasnodar só existe desde 2008, por obra e dinheiro de Sergey Galitsky, e apenas se estreou nas competições europeias em 2014. Mas é um clube que vai bem para lá dos laivos de opulência de um oligarca como, por vezes, acontece no futebol russo - a equipa que o FC Porto defrontará para entrar na Liga dos Campeões é, sim, fruto da vontade de um homem fazer crescer o projeto a partir da base, e não de cima para baixo

O FC Porto é favorito?

"O Porto com a sua grandeza e o facto de estar sempre presente na Champions tem que se assumir como favorito. Penso que o Krasnodar é um adversário de respeito, reforcou-se bem esta época para esta competição, tem um bom grupo, uma equipa que gosta de jogar bom futebol e vai ser complicado."

As dicas de Zé Luís, que jogava na Rússia

"Falamos com ele sobre isso, ele conhece bem o Krasnodar e falou bem da equipa, que gosta de ter a bola e gosta de jogar bem, explorar o espaço interior. É uma equipa difícil mas também sabemos que tem fragilidades e vamos explorá-las."

A zanga com Sérgio Conceição

"Não há nada para esclarecer, não temos que esclarecer nada. O que aconteceu está entre nós. Não há nada para esclarecer."