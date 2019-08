Sérgio Conceição: “Marchesín e Marega? Se não contasse com eles, não tinham vindo”

Não está no banco

"É sempre melhor o treinador principal estar perto dos jogadores e do jogo, até para mudar algo no momento, mas tenho confiança total na minha equipa técnica. Estamos em sintonia".

Motivação

"Sinto a equipa motivada de acordo com aquilo que tem sido habitual nos últimos dois anos, sempre com ambição muito grande. Estamos aqui por culpa própria, porque não fomos campeões e temos de assumir a responsabilidade de passar esta fase e colocar o FC Porto onde ele merece estar. Lembro que a par do Real Madrid e Barcelona, o FC Porto é o clube com mais presenças na Champions".

Krasnodar

"É uma equipa muito competitiva, com uma dinâmica de jogo muito interessante e vamos encontrar dificuldades. Mas o grande investimento financeiro do Krasnodar só fica até o árbitro apitar para o início do jogo".

Rival com mais tempo de trabalho

"A verdade é que têm mais três semanas de trabalho, são mais quatro jogos oficiais feitos, mas quando o arbitro apitar esse tipo de situações não se notam. A equipa está preparada, sabemos que vamos encontrar uma equipa que já estava em competição mas a pré-época foi de grande exigência. Temos de perceber que neste inicio de época essas situações por si só não fazem a diferença, na minha opinião. Estamos preparados e esperemos que amanhã as coisas corram da melhor forma".

Marchesín e Marega vão a jogo?

"Se não contassem com eles não tinham vindo"

Plantel

"O próximo jogo é este e depois o Gil, mas agora estamos focados neste, percebendo que vamos ter um ciclo de oito jogos em 25 dias, com um plantel que nos dá totais garantias. Nos últimos 10 anos, os dois anos em que o FC Porto fez mais pontos foi precisamente as duas últimas temporadas: o ano em que fomos campeões e o ano passado, que correu menos bem. Este ano vamos tentar com menos pontos ganhar o campeonato. Hoje um jornalista disse que três jogos estavam excluídos do plantel e é mentira. O Aboubakar e o Diogo Leite são para ficar e o Diogo Queirós vamos ver qual é a melhor opção".

Muitas alterações no plantel

"As mudanças fazem parte do futebol. O futebol é um recomeçar constante, em todas as situações. Hoje o treino pode ser melhor do que o de ontem, o jogador pensa que vai abraçar uma carreira fora do clube em que está... há muitos empresários a tentarem, e cada vez, mais fazer o seu negócio. E não estou a falar mal dos empresários, embora pudesse dizer mal de alguns. É extremamente difícil manter o mesmo plantel três anos, vocês não imaginam o trabalho que tem a estrutura, o treinador, o presidente. É muito difícil, mas não quero falar disso hoje, o foco hoje é o Krasnodar"