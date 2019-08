FC Porto tenta assegurar lugar no 'play-off' da Champions (sem Danilo?)

Um golo de Sérgio Oliveira já perto do final deixou os 'dragões' em vantagem no intervalo da eliminatória e em boas condições de continuar a lutar pela nona presença consecutiva na fase de grupos da competição milionária.

Danilo, com problemas físicos, deverá falhar o embate com os russos e promete ser uma baixa de peso na formação de Sérgio Conceição, depois de já ter estado ausente em Barcelos, no último sábado, na derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente, na primeira jornada do campeonato português.

Caso confirme a qualificação, o FC Porto já sabe que no 'play-off' terá pela frente os turcos do Basaksehir, do central português Miguel Vieira, ou os gregos do Olympiacos, comandados pelo técnico Pedro Martins e que contam com um trio de jogadores luso: José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence.

Na 1ª mão, o Olympiacos venceu os turcos, fora de casa, por 1-0, com o ex-portista José Sá a ser o herói do jogo, ao defender um penálti.

O encontro está agendado para as 20h, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigida pelo italiano Marco Guida.