Benfica no grupo de Zenit, Lyon e RB Leipzig na Liga dos Campeões

And that's all folks! Estão definidos os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, com o Benfica a aterrar num dos grupos mais equilibrados do sorteio, com Zenit, Lyon e RB Leipzig.

Os encarnados têm no historial seis duelos com os russos, sempre na Champions: venceram três, perderam três. O dois últimos aconteceram nos oitavos de final da prova em 2015/16, com o Benfica a vencer os dois jogos, seguindo para os quartos de final. Frente ao Lyon, os encarnados jogaram na fase de grupos da Champions em 2010/, perdendo fora e vencendo em casa. Os duelos frente ao RB Leipzig serão os primeiros entre as duas equipas.

No que diz respeito aos prémios, Cristiano Ronaldo saiu da gala de mãos a abanar, perdendo o galardão de melhor avançado da época passada pela Lionel Messi e o prémio de melhor jogador do ano para Virgil van Dijk.

18h10: Virgil van Dijk (Liverpool) é o melhor jogador do ano da UEFA. O defesa holandês foi o patrão da defesa dos reds, campeã da Europa a 1 de junho, em Madrid. Cristiano Ronaldo era um dos três nomeados, tal como Lionel Messi.

18h08: A inglesa Lucy Bronze é a vencedora do prémio de melhor jogadora do ano para a UEFA.

18h02: Para os interessados, aqui está a história de Scott Cunliffe.

18h02: O prémio Equal Game da UEFA será repartido pelos adeptos do Borussia Dortmund, pela sua luta contra a extrema-direita, e pelo adepto do Burney Scott Cunliffe, que correu até todas as cidades onde jogou a sua equipa na Premier League, juntando 60 mil libras para projetos de solidariedade no processo.

Estes são os grupos da Liga dos Campeões 2019/20

Grupo A: PSG, Real Madrid, C. Brugge, Galatasaray

Grupo B: Bayern Munique, Tottenham, Olympiacos, Estrela Vermelha

Grupo C: Manchester City, S. Donetsk, D. Zagreb, Atalanta

Grupo D: Juventus, Atl. Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscovo

Grupo E: Liverpool, Nápoles, Salzburgo, Genk

Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

Grupo G: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig

Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

17h54: RB Leipzig no grupo do Benfica.

17h52: Lionel Messi bate Ronaldo no prémio de melhor avançado da temporada.

17h49: Lyon no caminho do Benfica no Grupo H.

17h42: Frenkie de Jong, ex-Ajax e agora no Barcelona, é o melhor médio da edição passada da Liga dos Campeões.

17h35: Benfica vai para o grupo do Zenit. O cabeça de serie, aparentemente, mais acessível.

17h31: Virgil van Dijk (Liverpool) é o defesa do ano para a UEFA. Sem surpresas.

17h19: O primeiro prémio da tarde vai para Alisson Becker. O brasileiro do Liverpool, campeão da Europa, é o guarda-redes do ano para a UEFA.

17h12: Ronaldo, em mangas de camisa (esta gala está muito pouco protocolar) em amena cavaqueira com Lionel Messi.

17h07: Eric Cantona, um dos insignes moradores de Lisboa, recebe o Prémio Presidente da UEFA. Sobe ao palco de boina, camisa colorida e barba farta. Como não adorar o francês.

17h03: Ainda vai demorar até arrancar o sorteio propriamente dito. Afinal, isto é uma gala, com tudo de bom e de mau que isso tem. Para já, recordam-se os melhores momentos da Liga dos Campeões do último ano.

- Ora muito boa tarde! Daqui a nada arranca em Monte Carlo o sorteio da fase grupos da Liga dos Campeões versão 2019/2020. Equipas portuguesas, apenas uma: o Benfica.

- Os encarnados foram colocados no pote 2 e, assim, certezas certezas só que não vão para já cruzar-se com Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Nápoles, Shakhtar Donetsk, Tottenham e Ajax.

- Além de Bruno Lage, há mais dois treinadores portugueses na fase de grupos da Liga dos Campeões este ano: Luís Castro no Shakhtar e Pedro Martins no Olympiacos.

- De premeio, a UEFA vai entregar os prémios dos melhores da última edição da Champions. Cristiano Ronaldo está nomeado para melhor jogador e melhor avançado.