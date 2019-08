Liga dos Campeões: quem pode calhar ao Benfica e quem certamente não calhará ao Benfica

O não apuramento do FC Porto beneficiou os campeões nacionais, que assim entraram diretamente para o pote 2, evitando assim alguns 'colossos' na primeira fase que estão neste lote, nomeadamente Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund ou o vice-campeão europeu Tottenham.

Fora de hipótese neste sorteio para os encarnados ficam ainda Nápoles, Shakhtar e Ajax. Contudo, a equipa comandada por Bruno Lage - que ambiciona dar uma nova imagem do clube na Europa, após algumas campanhas dececionantes nos últimos anos -- não se livra de um dos 'tubarões' da primeira 'poule', que reúne os campeões nacionais dos seis países mais bem cotados no ranking UEFA (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Rússia), bem como o detentor do título europeu e o vencedor da última edição da Liga Europa.

Naturalmente, há neste grupo diferentes níveis de ameaça: do campeão europeu Liverpool, orientado pelo carismático treinador alemão Jurgen Klopp, e dos favoritos Juventus, Barcelona, Bayern Munique e Manchester City, ao mais acessível Zenit São Petersburgo, sendo os franceses do PSG e os ingleses do Chelsea as outras possibilidades.

Como cada grupo fica com um clube de cada um dos 'potes', o Benfica sabe à partida que vai defrontar também uma formação que consta no pote 3.

O sorteio da Liga dos Campeões acontece no Mónaco.

Teoricamente menos complicado, este lote conta ainda assim com emblemas que podem causar sérias dificuldades. Basta lembrar que na temporada transata, o Benfica não foi além da fase de grupos, ficando atrás de Bayern, proveniente do primeiro pote, e Ajax, oriundo do terceiro.

Com efeito, o renovado Inter Milão, sob a égide do técnico António Conte, é um dos obstáculos possíveis neste terceiro lote. No entanto, sobressaem também aqui Lyon, Bayer Leverkusen e Valência. A lista fica completa com o Dínamo Zagreb (eliminado pelas 'águias' na última Liga Europa), o Olympiacos, o Salzburgo e o Club Brugge.

Finalmente, no derradeiro pote constam os clubes com menor coeficiente UEFA, embora tal esteja longe de ser sinónimo de facilidades. O RB Leipzig, terceiro classificado da última 'Bundesliga', e o Lille, vice-campeão francês, são, talvez, os 'brindes' menos desejados na Luz.

Em sentido inverso, Genk, Estrela Vermelha, Slavia Praga, Atalanta, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo podem estar mais ao alcance dos campeões nacionais.Além do Benfica há mais portugueses que sonham chegar ao trono europeu. Entre os outros 31 clubes figuram -- numa fase em que o mercado de transferências ainda não fechou -- 21 jogadores portugueses.

Cristiano Ronaldo é o mais titulado, procurando pela Juventus a sexta 'Champions', mas há alguns jovens com sede de vitória: Bernardo Silva e João Cancelo, pelo Manchester City, João Félix, no Atlético de Madrid, ou Raphael Guerreiro, com o Borussia Dortmund.

Os únicos condicionamentos ao sorteio ditam a presença de apenas uma equipa de cada país por grupo e a impossibilidade de juntar clubes russos e ucranianos no mesmo agrupamento por questões políticas. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol tem lugar esta quarta-feira, a partir das 17:00 (hora portuguesa), no Fórum Grimaldi, no Mónaco.