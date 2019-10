João Cancelo joga no Manchester City. Quem será, então, o "melhor treinador do futebol atual"?

João Cancelo jogou no Benfica, Valência, Inter de Milão e Juventus antes de chegar ao Manchester City. Jogou a lateral direito, a extremo e até a lateral esquerdo entre os lugares por onde passou, foi titular e muitos minutos teve em todos.

Esteve em treinos, participou em exercícios, passou por ciclos de trabalho e experimentou, no futebol sénior, o lado social de vários treinadores, uns mais reputados que outros, de uma lista com Jorge Jesus, Nuno Espírito Santo, Gary Neville, Voro, Cesare Prandelli, Pako Ayestarán, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri (na qual cabe, também, quem engenha a seleção nacional, de seu nome Fernando Santos).

Até que o lateral direito português, aos 25 anos, chegou a Manchester para jogar no lado azul celeste da cidade, o City dos muitos milhões investidos em jogadores e treinadores, onde há quatro épocas que mora Pep Guardiola.

Ao fim de quatro jogos a titular, três a sair do banco e, mais ou menos, quatro meses a conviver com o catalão, João Cancelo afirmou que Guardiola "é o melhor treinador do futebol atual". As palavras saíram-lhe esta terça-feira, em italiano, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida com a Atalanta, para a fase de grupos da Liga dos Campeões.