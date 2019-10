Olhem para Mbappé e agora pensem: é apenas o início

O momento em que está em plena corrida galopante, com a bola à frente, embalado por uma fome que come vários metros de relva por segundo, que mais se nota o quão compridas são as pernas, no sentido proporcional da observação.

É anormal que Kylian Mbappé tenha o comprimento nos membros inferiores de uma girafa, a potência graciosa de uma gazela em movimento e a aura de super-herói majestoso, a acudir em auxílio da equipa, por correr com os braços esticados e os punhos cerrados. Parece sempre triunfante, aparenta deslizar sobre a relva, sem o mínimo tique de esforço, como se já as acelerações espontâneas e explosivas em tão pouco espaço fossem coisas que lhe reconhecemos há 20 anos e 206 dias.

Esse tempo é a idade deste francês, nascido assim, dotado de condições genéticas invulgares, porque não é visivelmente musculado ou de potência trabalhada com pesos, cuja passagem à prática com uma bola nos pés o têm deixado fazer façanhas mais do que invulgares. Os 188 jogos na carreira, os 106 golos marcados, o Mundial conquistado com a França, de tão precoces serem, estão no limiar do inexplicável.

Traduzindo em tempo futeboleiro, Mbappé vai na quinta temporada à vista de todos e, na terça-feira, virou o mais novo da história a marcar 15 golos na Liga dos Campeões, recorde de Lionel Messi que o francês quebrou em 38 minutos de campo contra o Club Brugges, sucumbido à grandeza milionária do Paris Saint-Germain, cada vez mais sustentando no modelo de um treinador metódico (Thomas Tuchel) do que no simples ajuntamento de excelentes jogadores que o dinheiro proporciona.

Pincelou o primeiro golo com uma tabela feita com o calcanhar, parado, arrancando para receber uma bola no espaço, fintar o guarda-redes e rematar em três toques.

O segundo saiu-lhe com uma recarga de cabeça numa jogada que o teve, na génese, a tocar no próprio meio campo para a equipa sair da pressão.

O terceiro marcou a um toque, um remate de pé esquerdo, porque a bola a de Di María a rasgar uma linha defensiva não lhe exigia mais.

E, porque o jogo começou por tê-lo sentado no banco, Mbappé também ficou como o quarto suplente fabricar três golos, igualando as façanhas de Uwe Rösler (Kaiserslautern), Wálter Pandiani (Deportivo La Coruña) e Joseba Llorente (Villarreal), todos mais velhos do que o francês quando o conseguiram.

Fazendo figas contra as lesões, confiando nas opções de carreira viciadas no lado desportivo e acreditando na cabeça profissional que aparenta comandá-lo, é imprevisível os feitos que faltam a Kylian Mbappé nos normais 15 anos que ainda lhe faltarão enquanto jogador de futebol.

Mesmo que cada vez menos o pareça, esta mescla ambulante de extremo e avançado, cheia de técnica e condições físicas fora do comum, está apenas a começar a carreira.