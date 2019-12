Bruno Lage: "As análises serão sempre sobre o que aconteceu nas primeiras quatro jornadas""

A análise ao jogo

"Depois do primeiro golo, a equipa teve controlo emocional para continuar a circular, manter a bola e continuar a jogar na largura, procurar os espaços e tornar o resultado confortável. A equipa esteve sempre segura, com um bom controlo emocional e acabou por fazer um jogo bom."

Sente que o Benfica podia ter ido mais longe?

"Sim. Mas aquilo que fazemos é exatamente isto. Na primeira jornada, utilizámos o Cervi porque entendemos que era a melhor estratégia, falhou um golo isolado e empatámos. Hoje, seis jogos depois, é ele quem abre o marcador. O mais importante é entendermos o momentos dos jogadores e da equipa. Depois, é sentir o crescimento que queremos, que é vir para estes jogos sem emoções negativas do passado. Temos falado sobre isso. Temos de fazer o nosso jogo, independentemente da prova.

Qual é a ambição para a Liga Europa?

"A nossa ambição é sempre a mesma: recuperar os jogadores e preparar o próximo jogo."

Grupo mais equilibrado da Champions?

"Foi a análise que fizemos, que seria, certamente, um grupo equilibrado. O que fica é o sentir que, fundamentalmente, nos últimos dois jogos, a equipa foi segura e afirmativa naquilo que pretendemos. Perdemos nos detalhes. Eventualmente, as análises serão sempre sobre o que aconteceu nas primeiras quatro jornadas. O mais importante é termos consciência do que estamos a fazer e escolher o melhor onze. A equipa fez um bom início de época, depois teve um período não tão favorável a nível exibicional, e agora, no último mês, tem tido dinâmicas muito boas."