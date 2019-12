Raúl de Tomás volta a ficar de fora dos convocados do Benfica

É caso para dizer que a época de Raúl de Tomás vai de mal a pior. O avançado espanhol não foi convocado por Bruno Lage para defrontar o Zenit, esta noite, no último e decisivo jogo do Benfica na Liga dos Campeões.

Raúl de Tomás também já tinha ficado de fora dos 18 escolhidos por Lage para defrontar o Boavista, no passado fim de semana. A última vez que Tomás foi utilizado aconteceu na Taça da Liga, perante o Covilhã, a 3 de dezembro (1-1).

Em 16 jogos pelo Benfica, o avançado só conseguiu marcar dois golos.

Recorde-se que o Benfica tem de vencer o Zenit por 2-0, ou por diferença de três golos (para compensar a derrota na Rússia, por 3-1), para conseguir avançar para a Liga Europa. A outra hipótese de sucesso é conseguir uma vitória, seja com que resultado for, e aguardar que o Lyon perca, em casa, com o Leipzig.

Lista de convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Jardel, Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Caio Lucas, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi;

Avançados: Seferovic, Vinícius e Jota.