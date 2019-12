Portugal garante duas entradas diretas na 'Champions' de 2021/22

Portugal assegurou esta quinta-feira que vai terminar a época 2019/20 no 'top 6' do 'ranking' de clubes de UEFA, garantindo duas entradas diretas, mais uma equipa na terceira pré-eliminatória, na Liga dos Campeões de futebol de 2021/22.

A eliminação do Krasnodar, que tinha afastado o FC Porto da 'Champions', ditou o prematuro adeus da Rússia, sétima da tabela, à presente edição das taças europeias, pois Zenit, Lokomotiv Moscovo e CSKA Moscovo também já tinham o destino traçado.

Na Liga Europa, os 'carrascos' dos portistas ficaram no terceiro lugar do Grupo C, ao perderem por 3-0 na casa do Getafe, enquanto o CSKA Moscovo já sabe que terminará no quarto e último do H, independentemente do resultado de hoje com o Espanyol.