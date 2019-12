Estão definidos os oitavos de final da Champions e já há jogos grandes

Ainda vamos nos oitavos de final, mas já há autênticas finais marcadas para a Liga dos Campeões. A começar pelo embate do Liverpool, o detentor do troféu, que vai defrontar o Atlético de Madrid.

Já o Tottenham, finalista vencido - e agora treinado por José Mourinho -, vai jogar com os alemães do RB Leipzig. Igualmente interessante deverá ser o Real Madrid-Manchester City.

A Juventus de Ronaldo irá defrontar os franceses do Lyon.

As eliminatórias serão disputadas a 18, 19, 25 e 26 de fevereiro, no que diz respeito à 1ª mão, e a 10, 11, 17 e 18 de março, no que diz respeito à 2ª mão.

Os oitavos de final da Liga dos Campeões

Borussia Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valência

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Munique

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Nápoles-Barcelona