Bayern muito bem lançado, Nápoles e Barcelona empatados

Nápoles e Barcelona empataram (1-1) na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na mesma noite em que o Bayern Munique foi a Londres deixar muito bem encaminhada a passagem aos quartos de final depois de bater o Chelsea por 3-0.

No Estádio San Paolo, onde um dia Maradona foi rei, o Barcelona teve muitas dificuldades perante o Nápoles, num jogo em que o guarda-redes alemão Ter Stegen foi decisivo para os espanhóis conseguirem trazer de Itália um empate, com duas defesas importantes na 2.ª parte. O português Mário Rui foi titular nos napolitanos.

O belga Mertens fez o primeiro golo do jogo para o Nápoles à meia-hora de jogo, com Antoine Griezmann a empatar, respondendo da melhor forma a um passe do português Nélson Semedo. Arturo Vidal foi expulso nos minutos finais e é baixa para a 2.ª mão.

Fica agora tudo para decidir em Barcelona.

Já em Londres, a história foi diferente, com o Bayern Munique a garantir praticamente garantir um lugar nos quartos de final, com uma vitória segura frente ao Chelsea por 3-0, numa reedição da final da Champions de 2012.

Os três golos alemães apareceram na 2.ª parte. Gnabry marcou aos 51' e 54', com Robert Lewandowski, que tinha feito as assistências para os dois primeiros golos, a fechar as contas aos 76'. O Chelsea ainda ficou sem Marcos Alonso para a 2.ª mão, depois do espanhol ser expulso a sete minutos do fim.