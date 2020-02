Champions no Carnaval: Messi no território sagrado de Maradona e o reviver de uma final

Esta terça-feira não só é dia de Carnaval como também de mais dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, às 20h. E logo dois jogos com história.

Nápoles - Barcelona

Quando se fala de Nápoles - Barcelona há dois argentinos que tomam conta da conversa. Um deles já nem joga, mas a sua omnipresença na cidade de Nápoles e nas discussões sobre quem é o melhor do Mundo tornam-o tão ou mais atual: na segunda metade dos anos 80, Diego Maradona foi o rei de Nápoles, levou a equipa do sul de Itália ao dois títulos da Serie A e agora a cidade é visitada pelo seu legitimo herdeiro, Lionel Messi, que pela primeira vez tocará o território sagrado do seu compatriota.

Com uma temporada atribulada dentro de portas (e dentro dos próprios gabinetes) e com um novo treinador, Quique Setién, o Barcelona é ainda assim favorito, até porque o Nápoles está também longe de tempos de calmaria. Depois da saída de Carlo Ancelotti , Gennaro Gattuso chegou ao banco dos napolitanos e após um arranque complicado, nos últimos cinco jogos da Serie A o Nápoles tem quatro vitórias, uma delas frente à Juventus. No regresso à Champions, Koulibaly, lesionado, está fora das contas e Milik, Lozano e Llorente ainda estão em dúvida.

O Barcelona jogará no Estádio São Paolo em plena crise de lesionados: Sergi Roberto e Jordi Alba juntam-se a Luis Suarez e Ousmane Dembele na lista de indisponíveis. O jogo vai realizar-se também na sombra da ameaça do coronavírus, que tem em Itália o seu principal foco na Europa. Tal como qualquer passageiro que tenha chegado nos últimos dias ao país, também os jogadores do Barcelona foram examinados no desembarque, ainda que Nápoles fique a 800 quilómetros da Lombardia, região mais afetada pelo surto.

DeFodi Images/Getty

Chelsea - Bayern Munique

Em Londres joga-se a reedição da final da Liga dos Campeões de 2012, quando o Chelsea bateu o Bayern Munique em casa dos bávaros. Depois de um empate 1-1, a final, apitada por Pedro Proença, foi decidida nas grandes penalidades.

Apesar da época algo inconstante internamente, o Chelsea chega a este jogo dos oitavos de final depois de bater o Tottenham na Premier League e seis anos após a última presença nesta fase da prova. Frank Lampard, capitão do Chelsea nessa final de 2012 em Munique, não poderá contar com N'Golo Kanté, Hudson-Odoi e Pulisic e tentará inverter uma estatística pouco favorável para a sua equipa em Stamford Bridge: nos últimos seis jogos em casa para a Liga dos Campeões, o Chelsea só ganhou um, esta época frente ao Lille.

Já o Bayern Munique vai liderando a Bundesliga e na Liga dos Campeões deste ano tem tido, para já, uma campanha perfeita: na fase de grupo foram seis jogos e seis vitórias, 24 golos marcados e apenas cinco sofridos. Niklas Sule, Javi Martínez e Ivan Perisic estão lesionados e não vão jogar em Londres.