E, de repente, o que era premente tornou-se urgente

Quatro franceses entram num ba... bom, não num bar, mas num campo de futebol, onde se sentam num banco: encontram lá um espanhol, mais precisamente um catalão, que é visto de forma unânime como um dos melhores treinadores do mundo. O que se segue, infelizmente, é segredo. "Não vou dizer-vos o que ele disse", gracejou Zinedine Zidane, "mas foi muito, muito interessante", confessou o treinador do Real Madrid na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Manchester City, marcado para esta quarta-feira (20h, Eleven Sports), no Santiago Bernabéu.

Zidane referia-se ao mini estágio de dois dias que ele e três outros colegas de profissão - Claude Makélélé, Willy Sagnol e Bernard Diomède - completaram na Alemanha, em março de 2015, com Pep Guardiola, então treinador do Bayern de Munique, agora treinador do Manchester City. "Aprendi com ele. Foi muito honesto connosco. Disse-nos muitas coisas, deu-me conselhos, falámos muito, mas é claro que todos fazemos as coisas de forma diferente", acrescentou.

sampics

De lá para cá, Zidane não tem problemas em apontar o mini mentor como "o melhor treinador do mundo: primeiro em Barcelona, depois em Munique e agora em Manchester". Afinal, além das marcas que deixa no jogo dos países por onde passa, Guardiola já tem a mala cheia de troféus: 14 com o Barcelona, 7 com o Bayern e 7 com o City.

Mas há um que, depois de conquistado em Espanha, pelo Barcelona, em 2009 e 2011, nem na Alemanha nem em Inglaterra ele conseguiu reconquistar. O mesmo que Zidane já arrecadou de forma impressionante, por três vezes, em 2016, 2017 e 2018, precisamente pelo Real Madrid.

A Liga dos Campeões, claro.

Nicolò Campo

O troféu europeu poderá definir grande parte da época de ambos os treinadores, que ainda estão na luta pelos respetivos títulos nacionais, sim (bom, mais o Real, dois pontos atrás do Barcelona, do que o City, 22 pontos atrás do Liverpool), mas têm sempre como principal referência a Champions. Particularmente Guardiola, que já a persegue incessantemente desde 2011, e que confessou em 2014, depois de ser eliminado pelo Real Madrid (que depois conquistaria La Décima), então no Bayern de Munique, que a abordagem aos jogos daquela meia-final tinha sido o seu maior erro enquanto treinador.

Naquela altura, era Carlo Ancelotti o treinador dos merengues, mas Zidane já lá estava, enquanto adjunto, a ver as duas vitórias conquistadas, no Bernabéu, 1-0, e no Allianz Arena, 4-0. "Não vou contar o que fizemos, mas tirei notas", confessou o francês, que vai defrontar Guardiola enquanto treinador, de forma oficial, pela primeira vez.

Se a narrativa sobre os chamados fracassos de Guardiola na Champions (no City, ainda não passou dos quartos de final da prova) já seria mais do que suficiente para apimentar esta eliminatória, o caso passou a ser ainda mais urgente depois do que se soube na semana passada: o clube inglês foi banido das provas europeias nas próximas duas épocas e, ainda que tenha recorrido, dificilmente verá a questão resolvida tão cedo.

Ou seja, na Champions, é agora ou nunca para o City.

E, também, para Guardiola, já que o treinador catalão termina em junho o contrato que o liga aos ingleses há quatro épocas. E nunca passou cinco anos no mesmo clube. Nem mesmo no Barcelona, onde se disse "esgotado" ao fim de quatro épocas vitoriosas.